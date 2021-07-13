Губернатор Алиханов заявил, что обязательная вакцинация не нарушает Конституцию

Сегодня, 17:39

0

Image 16+
Губернатор Алиханов заявил, что обязательная вакцинация не нарушает Конституцию

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на заседании общественно-политического совета 15 июля заявил, что обязательная вакцинация для отдельных категорий работников не нарушает Конституцию РФ.

Тему введения обязательной вакцинации затронул депутат облдумы Михаил Чесалин. По его словам, в некоторых бюджетных учреждениях сотрудникам угрожают увольнением.

Как отметил нардеп, сложившаяся ситуация может привести к тому, что «тысячи калининградцев могут лишиться работы». Чесалин высказал мнение о том, что это противоречит действующему законодательству. Также он упомянул, что президент неоднократно заявлял, что принуждение недопустимо.

В свою очередь губернатор подчеркнул, что власти неоднократно объясняли работодателям, что отстранение от работы является исключительным случаем, когда отказ от вакцинации угрожает здоровью самого отстраненного. Более того, юридическая основа для увольнения есть, заметил губернатор. Алиханов упомянул, что до 30% тех, кто ежедневно заболевает, это люди, которые работают в сферах, которые подпадают под обязательную вакцинацию, пишет newkaliningrad.ru.

Как известно, в июне в Калининградской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан. Прежде всего, речь идет о работниках торговли и общественного питания. Работодатели обязаны обеспечить 60% вакцинации своих сотрудников. В регионе планируют привить 55 500 человек. Для достижения коллективного иммунитета в Калининградской области необходимо вакцинировать не менее 480 тысяч человек.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Губернатор Алиханов заявил, что обязательная вакцинация не нарушает Конституцию

Сегодня, 17:39

Вирусолог Жолобак: прививка от COVID-19 вызывает более тяжелое течение коронавируса

Сегодня, 15:04

Профессор Анатолий Альтштейн рассказал о вакцинации детей и подростков от коронавируса COVID-19

Сегодня, 10:49

Гражданам рассказали об опасности пропуска второй вакцины от коронавируса

Вчера, 23:44

Врач рассказал о побочных реакциях после введения второго компонента вакцины от коронавируса

Вчера, 21:04

Терапевт Лишин назвал причину боли в руке после прививки

Вчера, 17:39

Связан ли подъем заболеваемости с вакцинацией от коронавируса

Вчера, 16:49

Инфекционист Каган рассказал, почему важно прививать от коронавируса детей

Вчера, 14:54

Ковалев признал, что жители Ростовской области заражаются коронавирусом COVID-19 после вакцинации

Вчера, 11:09

Волгоградские медики предупредили о сосудистых катастрофах после коронавируса COVID-19

Вчера, 07:24

Испанский вирусолог дель Валь: Вакцины не обеспечат коллективный иммунитет к коронавирусу COVID-19

Вчера, 00:14

Россиянам разъяснили причины временного медотвода от вакцинации против коронавируса COVID-19

13-07-2021, 18:34

Жительница Перми после курса вакцинации тяжело заболела COVID-19

13-07-2021, 16:29

В ВОЗ призвали не смешивать вакцины от коронавируса

13-07-2021, 13:49

Компании не успевают привить 60% сотрудников в установленный срок

13-07-2021, 13:29

Планирующим прививку против гриппа дали совет: вакцинация от коронавируса может помешать

13-07-2021, 12:49

Специалисты усомнились в эффективности массовой вакцинации от коронавируса COVID-19

12-07-2021, 10:14

Врач Водовозов назвал распространенные ошибки после прививки от COVID-19

12-07-2021, 00:09

Вирусологи опровергли миф о деменции из-за прививки от коронавируса COVID-19

11-07-2021, 19:44

Врач-инфекционист рассказал о «супер-распространителях» коронавируса

11-07-2021, 07:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Связан ли подъем заболеваемости с вакцинацией от коронавируса

Связан ли подъем заболеваемости с вакцинацией от коронавируса

Вчера, 16:49

0

Массовая вакцинация от коронавируса в РФ стартовала еще в январе нынешнего года. На заре прививочной кампании настрой...

Подробнее
Герой России Липовой раскрыл цели американцев в Афганистане

Герой России Липовой раскрыл цели американцев в Афганистане

12-07-2021, 23:19

0

По словам лидера российского союза ветеранов Афганистана Франца Клинцевича, несколько десятков лет назад американцы...

Подробнее
В свердловском оперштабе рассказали, можно ли выбрать вакцину от COVID-19

В свердловском оперштабе рассказали, можно ли выбрать вакцину от COVID-19

12-07-2021, 19:19

0

О том, можно ли при вакцинации выбрать, какой именно вакциной прививаться, рассказали в свердловском оперштабе, а также...

Подробнее
Компании не успевают привить 60% сотрудников в установленный срок

Компании не успевают привить 60% сотрудников в установленный срок

13-07-2021, 13:29

0

Руководители компаний розничной торговли не успевают вакцинировать 60% сотрудников первым компонентом или...

Подробнее
Жительница Перми после курса вакцинации тяжело заболела COVID-19

Жительница Перми после курса вакцинации тяжело заболела COVID-19

13-07-2021, 16:29

0

Эпидемиолог рассказал о причинах заражения коронавирусом после вакцинации. Врачи, призывая к вакцинации, утверждали,...

Подробнее
В Великобритании успешная вакцинация дает результат

В Великобритании успешная вакцинация дает результат

13-07-2021, 22:19

0

Профессор российской и европейской политики в Кентском университете в Кентербери Ричард Саква заявил о том, что...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Американцы обсуждают готовность своих ВМС к войне

Американцы обсуждают готовность своих ВМС к войне

13-07-2021, 17:19

0

Все имеющиеся проблемы и недостатки Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки на современном этапе их развития...

Подробнее
Россиянам разъяснили причины временного медотвода от вакцинации против коронавируса COVID-19

Россиянам разъяснили причины временного медотвода от вакцинации против коронавируса COVID-19

13-07-2021, 18:34

0

Врач-вирусолог Евгений Тимаков объяснил, кто может получить временный медотвод от вакцинации против коронавирусной...

Подробнее
Планирующим прививку против гриппа дали совет: вакцинация от коронавируса может помешать

Планирующим прививку против гриппа дали совет: вакцинация от коронавируса может помешать

13-07-2021, 12:49

0

Медики предупредили: вакцинация от коронавируса может помешать тем, кто запланировал прививку от гриппа. Не успела еще...

Подробнее
В ВОЗ призвали не смешивать вакцины от коронавируса

В ВОЗ призвали не смешивать вакцины от коронавируса

13-07-2021, 13:49

0

Всемирная организация здравоохранения призвала не смешивать различные типы двухдозных вакцин от коронавируса и...

Подробнее