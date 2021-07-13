Губернатор Алиханов заявил, что обязательная вакцинация не нарушает Конституцию

Связан ли подъем заболеваемости с вакцинацией от коронавируса
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на заседании общественно-политического совета 15 июля заявил, что обязательная вакцинация для отдельных категорий работников не нарушает Конституцию РФ.
Тему введения обязательной вакцинации затронул депутат облдумы Михаил Чесалин. По его словам, в некоторых бюджетных учреждениях сотрудникам угрожают увольнением.
Как отметил нардеп, сложившаяся ситуация может привести к тому, что «тысячи калининградцев могут лишиться работы». Чесалин высказал мнение о том, что это противоречит действующему законодательству. Также он упомянул, что президент неоднократно заявлял, что принуждение недопустимо.
В свою очередь губернатор подчеркнул, что власти неоднократно объясняли работодателям, что отстранение от работы является исключительным случаем, когда отказ от вакцинации угрожает здоровью самого отстраненного. Более того, юридическая основа для увольнения есть, заметил губернатор. Алиханов упомянул, что до 30% тех, кто ежедневно заболевает, это люди, которые работают в сферах, которые подпадают под обязательную вакцинацию, пишет newkaliningrad.ru.
Как известно, в июне в Калининградской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан. Прежде всего, речь идет о работниках торговли и общественного питания. Работодатели обязаны обеспечить 60% вакцинации своих сотрудников. В регионе планируют привить 55 500 человек. Для достижения коллективного иммунитета в Калининградской области необходимо вакцинировать не менее 480 тысяч человек.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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