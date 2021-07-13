ВОЗ снова меняет мнение — что говорят об этом врачи

Сегодня о пандемии, о вирусе и вакцинации ведутся жаркие споры. Каждый день появляется все новая информация о вакцинах и антителах. Однозначных ответов пока нет, так так как вирус слишком мало изучен, вакцины не прошли все этапы исследований.

На сегодняшний день поднимаются такие вопросы: защищают ли прививки от заражения, и какой уровень антител необходим для защиты. Считается, что о титрах антител можно узнать с помощью тестов, и есть мнение, что цифры АТ скажут о риске заразиться и заболеть. Но не все придерживаются этой позиции.

Пока ученые не могут дать однозначный ответ о том, каким должен быть уровень антител для того, чтобы защититься от заражения. Такое мнение высказала Ольга Малиновская, врач клинической лабораторной диагностики. По ее словам, информации, подтверждающей, что высокая концентрация антител обеспечивает более надежную защиту, нет. Как отметили исследователи из МГУ, у 9% вакцинированных обнаружить антитела к коронавирусу не удалось, но это не указывает на то, что прививка бесполезна, так как в организме есть и другие защитные механизмы, например, клеточный иммунитет.

Врач отмечает, что вакцина не обеспечивает стопроцентную защиту, а лишь снижает шансы заболеть, поэтому меры предосторожности следует соблюдать даже после прививки, пишет ДП.

Между тем Минздрав РФ выпустил новые рекомендации относительно вакцинации и ревакцинации:

вакцинация проводится вне зависимости от наличия антител, поэтому измерять их концентрацию перед прививкой не нужно;

ревакцинацию проводят спустя полгода после перенесенной болезни или полной вакцинации;

вакцинация станет ежегодной после того, как будет достигнут коллективный иммунитет — будет привито не менее 60% граждан.

Недавно ВОЗ призвала не смешивать различные типы двухдозных вакцин и не ставить прививки третьей дозой. Отказ ВОЗ от ревакцинации объясняется опасениями относительно появления дефицита вакцин для первичной иммунизации в условиях распространения штамма вируса «дельта». Помимо прочего, научные доказательства, свидетельствующие о необходимости ревакцинации, отсутствуют.

Предположительно, что позиция ВОЗ против ревакцинации связана с тем, что зарубежные вакцины и так обеспечивают долгосрочные антитела. Единого мнения у медиков и ученых относительно того, стоит ли «смешивать» вакцины и можно ли ревакцинироваться другим препаратом, нет.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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