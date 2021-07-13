Вирусолог Жолобак: прививка от COVID-19 вызывает более тяжелое течение коронавируса

Связан ли подъем заболеваемости с вакцинацией от коронавируса
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Микробиолог и вирусолог, КБН Надежда Жолобак поделилась своим мнением об определенных особенных моментах прививочной кампании, проводимой сейчас в Российской Федерации и на всей планете. Как рассказала опытный медик, укол вакцины отнюдь не является защитой от мутированных коронавирусных геномов. Да к тому же прививка в организме человека провоцирует более тяжелое течение болезни, сообщает ИА Informing.
Жолобак говорит, что в момент укола препарат вводят внутримышечно. Такая схема противоестественна обычному пути проникновения вируса внутрь людей. Обычно человек инфицируется через слизистые оболочки организма. После вакцинации иммунитет активируется неестественным образом. Попадание антигена в мышечную среду может стать причиной сильнейшего шока иммунной системы. Эта ситуация может спровоцировать гиперактивацию и способствовать развитию онкопатологии, считает микробиолог.
Особо медик акцентировала внимание на том, что разговор идет не только о коронавирусных препаратах. Вакцина сама по себе является сильнейшим стрессом для иммунной системы человека, сказала вирусолог.
«Когда врачи включают формирование антител в человеческом организме на конкретную инфекцию, которая должна реализовываться и уходить на уровне слизистых, а мы активируем антитела, и эти антитела узконаправленные, то есть против какого-то одного возбудителя, а организм контактирует с изменившимся возбудителем, то ему перестраиваться достаточно сложно», — объяснила врач.
Таким образом, вирус начинает производить те антитела, на которые был настроен ранее. Эти антитела не нейтрализуют вирус, который остается опасным агентом, а связываются с ним. Покрытый антителами вирус сигнализирует клеткам, чтобы они его захватили и переварили, пояснила Жолобак. Но клетки переваривают нейтрализованный вирус, а в сложившейся ситуации это покрытый антителами активный вирус.
Выходит, что с помощью вакцинации человек способствует попаданию вируса внутрь клетки. Иными словами, после вакцинации в организме идет тяжелый инфекционный процесс, когда организм контактирует со следующим штаммом патогена.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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