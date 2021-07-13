Профессор Анатолий Альтштейн рассказал о вакцинации детей и подростков от коронавируса COVID-19

Есть ли необходимость в вакцинации от коронавируса детей и подростков рассказал в беседе с НСН доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Альтштейн отметил, что с учетом сложившейся в стране эпидемиологической ситуации, а также исходя из тех показателей, которые показали предыдущие испытания вакцин, одобренных в России, вакцинацию лиц до 18 лет можно начать еще до официального завершения клинических испытаний по этой возрастной категории.

«Сначала клинические испытания, потом вакцинация, общее правило должно быть таким. Но выбранная тактика зависит от решения санитарных властей. У нас уже много раз этот принцип нарушался, поэтому трудно сказать, как это будет проводиться… Результаты нормальные, ничего особенного не происходит», - подчеркнул эксперт.

На данный момент ученые склоняются к тому, что основными переносчиками вируса остаются дети и подростки. Поэтому их вакцинация является приоритетной.

К тому же вакцинация детей и подростков позволяет сформировать у них иммунитет. Они будут взрослеть и уже не будут столь уязвимыми перед коронавирусной инфекцией, как их родители и другие старшие родственники.

Альтштейн отметил, что коронавирусная инфекция не уйдет из нашей популяции. Поэтому важно продумать, как защищаться от коронавируса в будущем и обеспечивать эту защиту для всех возрастных групп.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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