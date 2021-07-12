Инфекционист Каган рассказал, почему важно прививать от коронавируса детей

Вакцинация детей и подростков - важнейший шаг в борьбе с коронавирусом на пути к формированию коллективного иммунитета. Так считает инфекционист, заслуженный врач России Михаил Каган, передает «Комсомольская правда».

Для того, чтобы сформировался коллективный иммунитет и можно было полностью справиться с вирусом, в России надо привить 80-90 процентов граждан. Но добиться этого показателя без вакцинации несовершеннолетних невозможно, уверяет Каган.

Дело в том, что 22 процента россиян - несовершеннолетние.

«Текущая волна эпидемии в РФ - это следствие низкого уровня коллективного иммунитета в стране. Сейчас можно отметить, что вне зависимости от возраста уровень инфицированности среди непривитых значительно выше, чем среди вакцинированных», - прокомментировал инфекционист.

Вакцинировать несовершеннолетних следует еще и потому, что прививки позволят снизить риски вероятности распространения детьми инфекции, а также уменьшат уровень заболеваемости среди этой возрастной категории. Защитив детей, мы сможем избежать таких непопулярных инструментов, как закрытие школ и так далее.

Напомним, в РФ вакцинация лиц до 18 лет пока не проводится. Однако специалисты допускают, что уже с сентября их начнут прививать от коронавируса.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация подростков 12-17 лет в России может начаться до 20 сентября.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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