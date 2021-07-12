Инфекционист Каган рассказал, почему важно прививать от коронавируса детей

Герой России Липовой раскрыл цели американцев в Афганистане
По словам лидера российского союза ветеранов Афганистана Франца Клинцевича, несколько десятков лет назад американцы...Подробнее
Вакцинация детей и подростков - важнейший шаг в борьбе с коронавирусом на пути к формированию коллективного иммунитета. Так считает инфекционист, заслуженный врач России Михаил Каган, передает «Комсомольская правда».
Для того, чтобы сформировался коллективный иммунитет и можно было полностью справиться с вирусом, в России надо привить 80-90 процентов граждан. Но добиться этого показателя без вакцинации несовершеннолетних невозможно, уверяет Каган.
Дело в том, что 22 процента россиян - несовершеннолетние.
«Текущая волна эпидемии в РФ - это следствие низкого уровня коллективного иммунитета в стране. Сейчас можно отметить, что вне зависимости от возраста уровень инфицированности среди непривитых значительно выше, чем среди вакцинированных», - прокомментировал инфекционист.
Вакцинировать несовершеннолетних следует еще и потому, что прививки позволят снизить риски вероятности распространения детьми инфекции, а также уменьшат уровень заболеваемости среди этой возрастной категории. Защитив детей, мы сможем избежать таких непопулярных инструментов, как закрытие школ и так далее.
Напомним, в РФ вакцинация лиц до 18 лет пока не проводится. Однако специалисты допускают, что уже с сентября их начнут прививать от коронавируса.
Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация подростков 12-17 лет в России может начаться до 20 сентября.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
По словам лидера российского союза ветеранов Афганистана Франца Клинцевича, несколько десятков лет назад американцы...Подробнее
Иран поместил в контейнеры баллистические ракеты малой дальности. Некоторые российские СМИ, ссылаясь на статью, якобы...Подробнее
Автор азиатского издания Asia Times М. К. Бхадракумар считает, что отношения между США и Россией не будут...Подробнее
В понедельник, 12 июля, в ходе рабочего совещания членов правительства региона, были зачитаны подробности вопиющего...Подробнее
Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов сообщил соотечественникам о типичных ошибках, которые усложняют жизнь...Подробнее
Свердловский общественно-политический деятель Валерий Хвостов обратился в прокуратуру области по поводу того, что в...Подробнее
Эксперты усомнились в эффективности массовой вакцинации от коронавируса. Вот уже полтора года на планете продолжается...Подробнее
Российский Фонд борьбы с репрессиями направил открытое письмо в Совет по правам человека ООН с просьбой пресечь...Подробнее
Вирусологи развенчали миф о деменции из-за прививки от коронавируса. Профессор Центра имени Гамалеи, вирусолог,...Подробнее
О том, можно ли при вакцинации выбрать, какой именно вакциной прививаться, рассказали в свердловском оперштабе, а также...Подробнее
Комментировать