Терапевт Лишин назвал причину боли в руке после прививки

Многие вакцинированные россияне жалуются на боль в руке после введения вакцины против коронавируса. Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, почему так происходит.

Как он пояснил, вводится компонент вакцины, в котором присутствует частица соединенных аденовируса и коронавируса. При взаимодействии кожи и мышц с препаратом происходит реакция, потому что вводится сразу большое количество компонента, сказал доктор. Он также отметил, что нужно время, чтобы вещество, сконцентрированное в месте инъекции, распределилось по организму. Лишин также считает, что при инъекции может быть затронуто нервное окончание, пишет ura.news .

Такого же мнения придерживается врач-терапевт Лариса Алексеева. По ее словам, рука может болеть из-за «технической погрешности», но при правильно поставленном уколе дискомфорт ощущаться не будет. При этом она сказала, что у людей разная чувствительность.

Ранее профессор Центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн опроверг слухи о серьезных побочных эффектах прививки. Вакцинация не может привести к психическим расстройствам и деменции, заметил профессор.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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