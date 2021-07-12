Ковалев признал, что жители Ростовской области заражаются коронавирусом COVID-19 после вакцинации

Сегодня, 11:09

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Ковалев признал, что жители Ростовской области заражаются коронавирусом COVID-19 после вакцинации

Стало известно, что некоторые жители Ростовской области инфицируются COVID-19 уже после того, как прошли полный цикл вакцинации. Замечено, что все факты инфицирования людей осуществлялись после прививок тремя препаратами — «Спутник V», «Эпиваккорона» и «Ковивак», пишет издание «Аргументы и Факты – Ростов-на-Дону». Такой информацией поделился главный санитарный врач региона Евгений Ковалев на онлайн-брифинге 13 июля. 

Больше, чем 50% от всей численности заболевших граждан, вакцинировались лишь первым компонентом. Однако среди инфицированных жителей имеются и такие, которые заболели уже после второй аппликации. Правда, таких пациентов немного, рассказал Ковалев. Все люди, заболевшие после вакцинации, осуществляют лечение на дому, никого не госпитализировали. 

«Инфицированные граждане болеют либо легко, либо средне-тяжело. Никому не требуется лечение в стационаре, под ИВЛ, и так далее», — объясняет сложившуюся ситуацию главный санитарный врач Ростовской области. 

Руководитель региональной санитарной службы уверен, что только прививка является максимально действенным способом защиты. Какую конкретно делать прививку конкретному человеку, определяет врач. Однако, как признали в Роспотребнадзоре, на Дону наблюдается дефицит популярной среди жителей вакцины «Ковивак». 12 июля сообщалось, что в Ростовской области привилось около 40% взрослого населения или почти 805 тысяч человек из 2 млн, подлежащих вакцинации. В основном в регион завозится «Спутник V». 

С 1 июля вакцинация для ряда категорий работников обязательна. Завершить ее необходимо до 26 августа. После этого срока власти будут рассматривать варианты наказания для лиц, опоздавших с вакцинацией.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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