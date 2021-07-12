Врач рассказал о побочных реакциях после введения второго компонента вакцины от коронавируса

О побочных реакциях после введения второго компонента вакцины от коронавируса рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

В беседе с URA.RU он сообщил, что второй компонент вакцины чаще дает побочные эффекты, чем первый.

«Реакция может отсутствовать на первый компонент, но активно проявиться от второго», — объяснил Лишин.

Он отметил, что многие его пациенты после того как получили второй компонент вакцины нередко говорят, что у них возникли симптомы, которые напоминали грипп. Это повышение температуры, ломота в костях, общее недомогание, слабость. Также могут ощущаться боли в области укола.

Врач терапевт широкого профиля, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко говорит о том, что людям, у которых после первого компонента происходит сильно выраженная реакция, температура поднимается выше 39 градусов, возможно и не стоит вводить второй компонент.

Напомним, в России в ряде регионов уже введена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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