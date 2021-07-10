Специалисты усомнились в эффективности массовой вакцинации от коронавируса COVID-19

Эксперты усомнились в эффективности массовой вакцинации от коронавируса.

Вот уже полтора года на планете продолжается пандемия, и говорить о том, что она подходит к концу, пока не приходится. Врачи - не все, но многие, продолжают вещать в массы, что вакцинация - единственный эффективный метод борьбы с патогеном. Но чем больше людей в мире прививается, тем больше вскрывается фактов, которые наталкивают на мысль: а нужна ли такая вакцинация?

Вначале, когда мир только включился в борьбу с коронавирусом, а лаборатории экстренно принялись работать над вакцинами, препараты позиционировались как таковые, что защитят человечество от заражения. Позже, когда они уже были выведены на рынок, выяснилось, что прививка - не гарантия того, что человек не заразится, риск есть.

И тогда в массы начали продвигать информацию о том, что вакцинировавшиеся тоже болеют коронавирусом, но в легкой форме и не умирают от ковид. Но оказалось, что и это не совсем верно.

Недавно французская Le Figaro сообщила о 117 больных, умерших в результате заражения штаммом «Дельта» в Великобритании. Выяснилось, что 50 из них прошли полный курс вакцинации.

Эксперт по химическому и биологическому оружию, микробиолог И. В. Никулин допускает, что для людей вакцина от коронавируса может быть такой же опасной, как и сам вирус. Полноценные испытания вакцины так и не прошли, поэтому о последствиях внедрения в организм белка-шипа можно только догадываться.

С этим согласны доктора наук И. А. Гундаров, В. А. Шафалинов, С. В. Сучков, А. П. Серяков и некоторые другие - они тоже выступают против введения обязательной вакцинации от коронавируса, пишет Регнум.

В мае сего года нобелевский лауреат Люк Монтанье обратил внимание общественности на один важный момент - с ростом числа привитых в мире растет и уровень летальности. Ученый не исключает возможность того, что вакцинация приводит к мутации коронавируса в организме, он становится более вирулентным и устойчивым, с легкостью поражает молодых.

И в конце немного статистики. В четырех странах мира, где наблюдается самый высокий процент привитых, возникли крупные вспышки коронавируса, хотя, казалось бы, этого быть не должно.

Журналисты Forbes считают, что этот факт вынудит многих экспертов пересмотреть свои взгляды об эффективности вакцинации.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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