Врач-инфекционист рассказал о «супер-распространителях» коронавируса

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Некоторые люди, перенесшие коронавирус и выздоровевшие, могут оставаться заразными для окружающих в течение длительного времени. Таких пациентов медики называют не иначе, как «супер-распространители». Об этом в беседе с агентством ТАСС поведал доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист центра «Диавакс» Иван Коновалов.
По его словам, это объясняется тем, что иммунная система «супер-распространителей» достаточно толерантно относится к присутствию вируса в организме человека. Да и сам он об этом может даже и не догадываться. Зачастую у таких людей коронавирус протекает бессимптомно, притом, что они очень долго выделяют вирусные частицы и заражают окружающих.
А вообще принято считать, что человек, перенесший ковид, перестает заражать других спустя 7-10 дней после того, как проявились первые симптомы. При этом, говорит пульмонолог Алексей Никишенков, заболевание у человека может прогрессировать и дальше, могут появляться осложнения, но уже без присутствия вируса в организме.
При этом распространение вируса больным человеком начинается не с первого дня заражения, а через несколько. При этом отсутствие выраженной симптоматики вовсе не означает, что пациент не заразен.
В случае с штаммом «дельта» инкубационный период может быть увеличен.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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