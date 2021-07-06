«За» и «против»: медиамагнат Черепахин разобрал плюсы и минусы вакцинации

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Медиамагнат, председатель комиссии по сохранению духовного наследия, развитию туризма, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Волгоградской области Вячеслав Черепахин проанализировал все аргументы «за» и «против» вакцинации.
К плюсам он отнес то, что вакцина все же защищает человека - даже если он заболеет, перенесет болезнь легче. Если обратиться все к той же статистике, непривитые граждане болеют значительно тяжелее.
Среди аргументов «за» Черепахин назвал то, что прививка - это своего рода «зеленый паспорт» для тех, которые любят путешествовать. К тому же это социально одобряемое дело.
В списке минусов вакцинации, по версии медиамагната, неизвестность. Так, решаясь на прививку, человек не знает, будут ли у него поствакцинальные реакции и побочные эффекты. Кроме того, приходится говорить и об неизвестности в долгосрочной перспективе - многие люди уверены, что прививка плохо скажется на состоянии их здоровья если не сейчас, то через несколько лет. За недоверием населения кроется слишком короткий срок разработки вакцинных препаратов.
Да и власти путаются в показаниях, рассказывая о вакцинации.
«Путин на прямой линии сказал, что заболевают только 10% привитых, Голикова тремя днями ранее в новостях — что 2,5%, еще несколькими днями ранее Мурашко у Познера — что 0,5%», - пишет Володин на страницах v1.ru.
Что касается популярной российской вакцины, которую не признают на Западе, по мнению Черепахина, это может указывать на то, что «там что-то знают».
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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