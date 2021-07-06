Ученый из Новосибирска предупредил о риске заражения COVID-19 после прививки

Привитые люди также заражаются коронавирусом. Причем не только те, которым поставили укол первым компонентом, но и полностью прошедшие курс иммунизации. Впрочем, удивляться этому нечего - ни один производитель не дает 100-процентную гарантию того, что препарат убережет от инфицирования. Поэтому важно помнить о риске заражения и соблюдать меры предосторожности - особенно тщательно, когда в организме после прививки только начинают формироваться антитела. В этот период шанс заболеть один из самых высоких.

«После первой дозы вакцины в организме начинают появляться нейтрализующие антитела и вирус-специфичные Т-клетки. Концентрация и биохимические свойства антител, а также количество и качество Т-клеток специфичных к вирусу определяют, какова будет судьба вирусных частиц после их попадания в организм человека», - разъяснил старший научный сотрудник Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН кандидат биологических наук Сергей Кулемзин, беседуя с изданием «Аргументы и Факты. Новосибирск».

Ученый обратил внимание на то, что часть людей уже после первой прививки может оказаться неуязвимой - вирус сразу будет инактивирован организмом. Еще часть будут его бессимптомными носителями, а у всех остальных способны проявиться полноценные признаки коронавирусной инфекции.

Первая доза вакцины также обеспечивает формирование антител и Т-клеток памяти, но для подавления вируса их может оказаться недостаточно.

Поэтому, подчеркивает Кулемзин, окончательно долговременная защита появляется только после того, как человек привьется вторым компонентом препарата.

Клинические испытания вакцины «Спутник V» показали эффективность препарата на уровне свыше 90 процентов. Ученый считает это отличным показателем, так как 100-процентной защитой ни один из существующих препаратов не обладает.

Вакцинация не действует по принципу «полностью защищён» или «полностью уязвим» - она, и об этом стоит помнить, способна облегчить протекание болезни, если заражение все же произошло.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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