Мясников объяснил, зачем вакцинировать подростков от COVID-19

Вчера, 23:19

0

Image 16+
Мясников объяснил, зачем вакцинировать подростков от COVID-19

Врачи ежедневно в своих беседах с журналистами обращают внимание на то, что коронавирус, особенно его индийский штамм, стал все больше поражать детей и подростков. В этой связи особенно актуальным становится вопрос защиты от COVID-19 именно этой категории людей в будущем, поскольку патоген продолжает мутировать.

Но даже если значительных изменений в геноме не произойдет и подростки и впредь в большинстве своем будут переносить заболевание бессимптомно, вакцинировать их все равно надо. Такого мнения придерживается российский врач и телеведущий Александр Мясников.

«Подросткам вакцина нужна больше для создания коллективного иммунитета. То есть прививка нужна не лично подростку, чтобы он не заболел, так как в 99% случаев он, вероятнее всего, перенесет болезнь бессимптомно, а чтобы он не принес беду в дом», — популярно объяснил авторитетный доктор в комментарии агентству «Ура».

При этом Мясников признал, что на текущий момент прямых доказательств того, что вакцина прервет передачу вируса в случае, если вакцинированный переносит заболевание бессимптомно, нет.

Вакцинация от коронавируса - это, прежде всего, защита групп риска. Им прививка показана в первую очередь - для того чтобы даже в случае заражения они не переносили болезнь тяжело и не умирали.

«Они могут не пережить следующую волну, поэтому им нужно иметь защиту, а вот вопрос насчет детей, подростков и их вакцинации неоднозначный», — заявил Мясников.

Доктор добавил, что смертность от коронавируса среди несовершеннолетних составляет менее 0,1%. Причем это, как правило, дети с генетическими особенностями или тяжелыми заболеваниями.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Мясников объяснил, зачем вакцинировать подростков от COVID-19

Вчера, 23:19

Академик Зверев усомнился в широкой распространенности дельта-штамма коронавируса в России

Вчера, 21:09

Врач Доленко объяснил россиянам, почему иногда после прививки от коронавируса антитела не появляются

Вчера, 19:14

Главный инфекционист НСО Позднякова раскрыла, кому не стоит ставить прививку от COVID-19

Вчера, 17:19

Врач Соловьев предрек рост смертей молодых россиян из-за нового штамма

Вчера, 16:24

Врач порекомендовала не прививаться от коронавируса в жару

Вчера, 14:34

Заболевших после первой прививки от коронавируса в Роспотребнадзоре призвали подождать со второй

Вчера, 12:24

Главный терапевт РФ Оксана Драпкина перечислила противопоказания к прививке от COVID-19

Вчера, 11:54

Роспотребнадзор опроверг заявление новосибирского врача о неэффективности вакцины «ЭпиВакКорона»

Вчера, 11:39

Вирусолог Чепурнов раскритиковал Роспотребнадзор

Вчера, 10:44

Эксперт спрогнозировал, когда в России сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу

Вчера, 08:54

СПИД-Центр: ВИЧ-положительным россиянам отказывают в прививке от COVID-19

Вчера, 06:14

Врач назвал страну, которая станет следующим рассадником новых мутаций коронавируса

6-07-2021, 16:49

При затяжном COVID существует риск развития аваскулярного некроза

6-07-2021, 16:19

Особую категорию россиян призвали сделать прививку от коронавируса как можно быстрее

6-07-2021, 10:59

Главный инфекционист Приморья рассказала всю правду о вакцинации от коронавируса COVID-19

6-07-2021, 08:04

Ura.ru: В России примут жесткие меры по вакцинации, стране вновь грозит локдаун

5-07-2021, 15:19

Самые опасные побочные эффекты после вакцинации от COVID-19 перечислила вирусолог Романенко

5-07-2021, 12:44

CNN: Невакцинированных людей назвали «фабриками» опасных штаммов коронавируса COVID-19

5-07-2021, 09:24

Инфекционист Бунов: Я категорически против, чтобы прививали в ТЦ и в палатках

4-07-2021, 23:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Вирусологи опубликовали новые данные о вариантах лечения коронавируса SARS-CoV-2

Вирусологи опубликовали новые данные о вариантах лечения коронавируса SARS-CoV-2

5-07-2021, 09:14

0

Вирусологи Юнджон Ким и Кен-Ок Чанг из канзасского колледжа ветеринарной медицины в журнале Proceedings of the National...

Подробнее
При затяжном COVID существует риск развития аваскулярного некроза

При затяжном COVID существует риск развития аваскулярного некроза

6-07-2021, 16:19

0

Медики всего мира встревожены увеличением сообщений о случаях аваскулярного некроза у больных с длительным COVID-19....

Подробнее
Представитель Украины в Минске Арестович озвучил план, как ВСУ могут захватить Донбасс

Представитель Украины в Минске Арестович озвучил план, как ВСУ могут захватить Донбасс

6-07-2021, 14:59

0

Советник главы офиса президента Украины Андрея Ермака, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе...

Подробнее
В Петербурге начинается подсчет заболевших коронавирусом после вакцинации

В Петербурге начинается подсчет заболевших коронавирусом после вакцинации

6-07-2021, 05:54

0

Эксперты Петербургского Европейского университета и Медицинского института им. Березина начали исследование...

Подробнее
Британский спецназ высадился у северных границ России

Британский спецназ высадился у северных границ России

5-07-2021, 13:59

0

Подразделения британского спецназа высадились на территории Финляндии, от которой до границ с Россией всего 160...

Подробнее
Самые опасные побочные эффекты после вакцинации от COVID-19 перечислила вирусолог Романенко

Самые опасные побочные эффекты после вакцинации от COVID-19 перечислила вирусолог Романенко

5-07-2021, 12:44

0

Побочные эффекты проявляются у всех лиц, прошедших вакцинацию, однако они длятся обычно не более 24 часов, сообщает...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В России испытают китайскую вакцину от коронавируса

В России испытают китайскую вакцину от коронавируса

5-07-2021, 11:44

0

В России намерены испытать китайскую вакцину от коронавируса. Минздрав России одобрил тестирование вакцины от...

Подробнее
Ura.ru: В России примут жесткие меры по вакцинации, стране вновь грозит локдаун

Ura.ru: В России примут жесткие меры по вакцинации, стране вновь грозит локдаун

5-07-2021, 15:19

0

Россия вышла на пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Ura.ru сообщает, что число заразившихся...

Подробнее
CNN: Невакцинированных людей назвали «фабриками» опасных штаммов коронавируса COVID-19

CNN: Невакцинированных людей назвали «фабриками» опасных штаммов коронавируса COVID-19

5-07-2021, 09:24

0

Исследователи из Соединенных Штатов Америки, в результате углубленных многочисленных экспериментов с лицами,...

Подробнее
В Японии призвали провести учения со стрельбами в акватории Владивостока или Хабаровска

В Японии призвали провести учения со стрельбами в акватории Владивостока или Хабаровска

6-07-2021, 21:44

0

В Японии хотят атаковать Россию ракетами из-за учений у своей границы. В японской газете «Санкэй симбун» прошла...

Подробнее