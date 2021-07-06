Мясников объяснил, зачем вакцинировать подростков от COVID-19

Врачи ежедневно в своих беседах с журналистами обращают внимание на то, что коронавирус, особенно его индийский штамм, стал все больше поражать детей и подростков. В этой связи особенно актуальным становится вопрос защиты от COVID-19 именно этой категории людей в будущем, поскольку патоген продолжает мутировать.

Но даже если значительных изменений в геноме не произойдет и подростки и впредь в большинстве своем будут переносить заболевание бессимптомно, вакцинировать их все равно надо. Такого мнения придерживается российский врач и телеведущий Александр Мясников.

«Подросткам вакцина нужна больше для создания коллективного иммунитета. То есть прививка нужна не лично подростку, чтобы он не заболел, так как в 99% случаев он, вероятнее всего, перенесет болезнь бессимптомно, а чтобы он не принес беду в дом», — популярно объяснил авторитетный доктор в комментарии агентству «Ура» .

При этом Мясников признал, что на текущий момент прямых доказательств того, что вакцина прервет передачу вируса в случае, если вакцинированный переносит заболевание бессимптомно, нет.

Вакцинация от коронавируса - это, прежде всего, защита групп риска. Им прививка показана в первую очередь - для того чтобы даже в случае заражения они не переносили болезнь тяжело и не умирали.

«Они могут не пережить следующую волну, поэтому им нужно иметь защиту, а вот вопрос насчет детей, подростков и их вакцинации неоднозначный», — заявил Мясников.

Доктор добавил, что смертность от коронавируса среди несовершеннолетних составляет менее 0,1%. Причем это, как правило, дети с генетическими особенностями или тяжелыми заболеваниями.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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