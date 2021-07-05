Врач Соловьев предрек рост смертей молодых россиян из-за нового штамма

Отсутствие жестких антиковидных мер в условиях безудержного распространения штамма дельта-плюс приведет к существенному росту уровня смертности, в том числе среди детей и молодежи. Возможный сценарий развития ситуации с коронавирусом в регионе описал эксперт национальной медицинской ассоциации «Медлабэксперт» Александр Соловьев.

По его словам, региональным властям необходимо начать действовать более решительно, а то и жестко в вопросах борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Быстрое безудержное распространение штамма «Дельта», активное поражение молодой группы населения и детей, синхронный рост увеличения числа случаев госпитализации тяжелых пациентов и летальных исходов — увы, становят самые худшие прогнозы. Перед дельта-штаммом самым уязвимым является молодой возраст, будут смертельные случаи среди молодежи и среди детей. Ситуация хуже, чем при первой и второй волнах», — отметил Соловьев в беседе с Ura.Ru .

Врач добавил, что параллельно с жесткими мерами необходимо наращивать темпы вакцинации населения от коронавируса. Патоген не сдает своих позиций в стране и в регионе, в частности. Так, реанимации не стоят пустыми - отделения заполнены. Многие больные подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Причем, ситуация резко ухудшилась именно в течении трех последних недель.

Поэтому именно слаженные и своевременные действия, считает Соловьев, помогут не допустить реализации самого худшего из сценариев.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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