Врач Соловьев предрек рост смертей молодых россиян из-за нового штамма

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Отсутствие жестких антиковидных мер в условиях безудержного распространения штамма дельта-плюс приведет к существенному росту уровня смертности, в том числе среди детей и молодежи. Возможный сценарий развития ситуации с коронавирусом в регионе описал эксперт национальной медицинской ассоциации «Медлабэксперт» Александр Соловьев.
По его словам, региональным властям необходимо начать действовать более решительно, а то и жестко в вопросах борьбы с коронавирусной инфекцией.
«Быстрое безудержное распространение штамма «Дельта», активное поражение молодой группы населения и детей, синхронный рост увеличения числа случаев госпитализации тяжелых пациентов и летальных исходов — увы, становят самые худшие прогнозы. Перед дельта-штаммом самым уязвимым является молодой возраст, будут смертельные случаи среди молодежи и среди детей. Ситуация хуже, чем при первой и второй волнах», — отметил Соловьев в беседе с Ura.Ru.
Врач добавил, что параллельно с жесткими мерами необходимо наращивать темпы вакцинации населения от коронавируса. Патоген не сдает своих позиций в стране и в регионе, в частности. Так, реанимации не стоят пустыми - отделения заполнены. Многие больные подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Причем, ситуация резко ухудшилась именно в течении трех последних недель.
Поэтому именно слаженные и своевременные действия, считает Соловьев, помогут не допустить реализации самого худшего из сценариев.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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