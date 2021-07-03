Ura.ru: В России примут жесткие меры по вакцинации, стране вновь грозит локдаун

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Ura.ru сообщает, что число заразившихся коронавирусом в РФ уже превысило 5,6 млн человек, из которых скончались 137 925 человека. За прошедшие сутки число выявленных случаев коронавирусной инфекции превысило 25,1 тыс. человек.
Если в ближайшие недели ситуация не улучшится, власти будут принимать жесткие меры по вакцинации населения страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Также возможно и введение локдауна в стране, о чем уже предупредили эксперты. Это произойдет, если летальность от коронавируса будет на высоком уровне. К тому же сейчас идет рост числа заболевших среди медработников, что также усиливает нагрузку на систему здравоохранения страны.
Как объяснили эксперты, ситуация в России усложнилась в том числе из-за особенностей индийского штамма. Этот штамм на первых этапах напоминает простуду, поэтому зараженный может продолжать привычный образ жизни, не думая, что он несет угрозу окружающим. И это способствует активному распространению коронавируса.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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