CNN: Невакцинированных людей назвали «фабриками» опасных штаммов коронавируса COVID-19

Сегодня, 09:24

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CNN: Невакцинированных людей назвали «фабриками» опасных штаммов коронавируса COVID-19

Исследователи из Соединенных Штатов Америки, в результате углубленных многочисленных экспериментов с лицами, инфицированными различными штаммами COVID-19, сумели доказать, что граждане, не прошедшие вакцинацию против коронавирусной инфекции, либо отказавшиеся от прививочной кампании люди несут огромную опасность для своего общества, где они проживают, пишет издание Московский Комсомолец. 

Ученые, проводившие научные изыскания в сфере инфицирования людей коронавирусом, пришли к мнению, что все новые и новые штаммы вируса появляются исключительно в организме людей, отказавшихся от вакцинации. Соответственно, рискуют заразиться и другие, в том числе вакцинированные люди. 

Профессор медицины Уильям Шаффнер из штата Теннесси, в своем интервью каналу CNN заявил, что все невакцинированные граждане являются своего рода фабриками по производству и стремительному распространению новых штаммов коронавирусной инфекции. 

«Чем больше невакцинированных людей, тем больше возможностей для размножения вируса», — резюмировал профессор. 

Некоторые СМИ описали ситуацию, когда люди, инфицированные коронавирусом, ведут себя пугающе для окружающих.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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