Врач из Южно-Сахалинска Егорова ответила антипрививочникам о последствиях вакцинации

Сегодня, 20:54

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Врач из Южно-Сахалинска Егорова ответила антипрививочникам о последствиях вакцинации

Российский врач-терапевт Татьяна Егорова опровергла версию антипрививочников о том, что после вакцинации от коронавируса будут происходить различные побочные эффекты. Эксперт указала, что риски осложнений от самого коронавируса в несколько раз выше, чем вероятные «побочки» от вакцины — тем более, что нежелательные последствия проходят на 3-4 сутки после инъекции. Об этом пишет «РИА Сахалин-Курилы».

Терапевт из Южно-Сахалинска Татьяна Егорова заявила, что из-за роста числа граждан, которые отказываются проходить вакцинацию, коронавирус будет продолжать мутировать и вряд ли когда-то покинет территорию России. 

«Важно понимать, что ковид проходит мутацию именно в невакцинированном организме — это для него идеальная среда, чтобы приспособиться к новым условиям и провести изменения в своем геноме. Но некоторые люди продолжают упорно отказываться от иммунизации, тем самым создавая огромные риски для окружающих людей», - прокомментировала Татьяна Егорова. 

Врач отметила, что те люди, которые побывали в ковидном госпитале и увидели те мучения, которые испытывают инфицированные пациенты, тут же изъявляют желание сделать прививку. 

«Увиденное в ковидных госпиталях забывается нескоро. Люди понимают, насколько суров и жесток ковид — ни у кого не возникает после этого желания отказаться от прививки и переболеть коронавирусом. Болезнь несет в себе огромный риск развития серьезных осложнений — как можно вообще сравнивать этот ущерб с кратковременным повышением температуры и болями в месте укола, которые появляются после вакцинации?», - отметила эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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Комментировать

  • Врач-терапевт заявил!!!. А вот, например, Радомская из независимых врачей, ВМО, КМН, вирусолог со стажем 30 лет вместе со своими коллегами провели комплексное экспертное заключение, в котором реально с адресами показали побочки с летальными исходами. И кому я поверю больше? Лежать же на притивопролежневом матрасе с трубкой в носу, для подачи спецпитания через шприц от инсульта всю оставшуюся жизнь желания тоже нет.
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