Врач из Южно-Сахалинска Егорова ответила антипрививочникам о последствиях вакцинации

Российский врач-терапевт Татьяна Егорова опровергла версию антипрививочников о том, что после вакцинации от коронавируса будут происходить различные побочные эффекты. Эксперт указала, что риски осложнений от самого коронавируса в несколько раз выше, чем вероятные «побочки» от вакцины — тем более, что нежелательные последствия проходят на 3-4 сутки после инъекции. Об этом пишет «РИА Сахалин-Курилы».

Терапевт из Южно-Сахалинска Татьяна Егорова заявила, что из-за роста числа граждан, которые отказываются проходить вакцинацию, коронавирус будет продолжать мутировать и вряд ли когда-то покинет территорию России.

«Важно понимать, что ковид проходит мутацию именно в невакцинированном организме — это для него идеальная среда, чтобы приспособиться к новым условиям и провести изменения в своем геноме. Но некоторые люди продолжают упорно отказываться от иммунизации, тем самым создавая огромные риски для окружающих людей», - прокомментировала Татьяна Егорова.

Врач отметила, что те люди, которые побывали в ковидном госпитале и увидели те мучения, которые испытывают инфицированные пациенты, тут же изъявляют желание сделать прививку.

«Увиденное в ковидных госпиталях забывается нескоро. Люди понимают, насколько суров и жесток ковид — ни у кого не возникает после этого желания отказаться от прививки и переболеть коронавирусом. Болезнь несет в себе огромный риск развития серьезных осложнений — как можно вообще сравнивать этот ущерб с кратковременным повышением температуры и болями в месте укола, которые появляются после вакцинации?», - отметила эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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