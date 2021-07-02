Петербургские врачи рассказали, кому не оформляют медотовод для вакцинации от COVID-19

Петербургские врачи отказывают в оформлении медотводов для вакцинации от коронавируса горожанам, у которых имеются патологии иммунной системы - аутоиммунные заболевания. Свои действия медики аргументируют тем, что, как следует из постановления Минздрава РФ, такие состояния могут считаться противопоказаниям только в случае, если болезнь в прогрессирующей стадии, передает «Фонтанка».

Аутоиммунными принято считать заболевания, при которых иммунитет клетки организма принимает за чужие и принимается тут же их атаковать. К ним причислены красная волчанка, ревматоидный артрит, рассеянный склероз.

Если в организме не проходит иммуновоспалительный процесс, при подагре либо красной волчанке прививаться можно и нужно, считают специалисты.

«В случае отсутствия тяжелых поражений органов и систем, достигнута ремиссия или низкая активность патологического процесса, медотвод пациент не получит. К таким состояниям относятся также гипотиреоз и гипертиреоз, болезнь Крона, рассеянный склероз, астма и прочие состояния — вакцинироваться при их наличии можно!», - пояснил профессор СЗГМУ им. Мечникова Вадим Мазуров.

Он добавил, что вне всякого сомнения, состояния и заболевания, о которых идет речь, являются отягчающими. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы и до вакцинации, и после нее пациент находился под тщательным наблюдением врача.

«Не понимаю ажиотажа вокруг вакцинации, пациенты звонят, спрашивают: «Мне же нельзя, у меня иммунитет снижен?». Так, может, поэтому и надо вакцинироваться?, - задает вопрос из разряда риторических главный эндокринолог СЗФО, директор Института эндокринологии НМИЦ им. Алмазова Елена Гринева. - Человек со сниженным иммунитетом при встрече с вирусом, действительно, больше рискует заболеть. Но прививка — это или ослабленный вирус, или его часть. Вакцина создаст не встречу с вирусом, а иллюзию встречи, чтобы организм выработал антитела... Мы считаем, что страдающим аутоиммунными эндокринологическими заболеваниями обязательно надо вакцинироваться. Медотводы не даем».

Врачи считают, что многие пациенты с такими заболеваниями недооценивают важность прививки конкретно для них. По их мнению, люди неправильно формулируют вопрос. Их в условиях сложившейся эпидситуации должно бы волновать следующее: нужен ли медтвод или все-таки прививку можно сделать?!

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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