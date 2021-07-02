Эксперты перечислили условия для спада заболеваемости коронавирусом

СМИ выяснили, почему все охотятся за вакциной «Ковивак»
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Массовая и одновременная вакцинация от коронавируса - это путь к снижению роста заболевших коронавирусом COVID-19. Об этом заявил вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский.
В беседе с РБК он пояснил, что индийскому дельта-штамму, вспышку которого сейчас переживает наша страна, присущи резкие пики и спады. Так было и в Индии, как многие помнят по сообщениям СМИ.
«Предсказывать вспышки — сложное и неблагодарное занятие. Гораздо важнее понять, что делать, чтобы их не было. Ответ: вакцинироваться массово и одновременно», — считает доктор биологических наук.
Лариса Попович, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ, подтвердила, что прогнозы сейчас делать весьма трудно. На развитие эпидемии оказывают влияние несколько факторов, и их предугадать непросто. Например, нельзя точно знать, как соблюдается социальная дистанция и вводится локдаун. Это первый фактор, социальный.
Второй - состояние иммунной защиты населения. Оно напрямую зависит как от степени вакцинированности, так и от характера вакцинации.
Наконец, третий фактор - мутации коронавируса. Они могут повысить заразность и летальность патогена.
«Поэтому предсказывать пики, окончания, продолжения достаточно сложно. Нужно понимать, что вирус пришел, и пришел надолго, и он будет мутировать, поэтому просто нужно работать с иммунитетом, с коллективным и индивидуальным», — считает Попович.
В целом же, специалисты не устают подчеркивают важность вакцинации. Как известно, эпидемии всегда развиваются волнами. После роста всегда идет спад.
Гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев предположил, что текущая ковид-волна в РФ начнет спадать к середине июля.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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