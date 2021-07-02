Эксперт рассказала о значительном приросте антипрививочных настроений в России и в мире

Соавтор работы «Отказ от вакцинации — новая чума XXI века» Мария Марусина сообщила о значительном приросте антипрививочных настроений на территории России и в мире. По словам эксперта данная тенденция обусловлена тем, что люди ожидают от вакцины полной защиты от инфицирования коронавирусом — чего не может дать ни один из созданных препаратов от ковида. Об этом пишет «RT».

Врач Мария Марусина отметила, что вакцина от коронавируса не является панацеей от инфицирования — однако она значительно снижает риски тяжелого течения болезни. Эксперт связала низкие темпы вакцинации в России с усилением антипрививочных настроений, что является тревожной тенденцией с учетом ухудшения эпидемиологической картины в стране.

«Согласно статистике, 37% антипрививочников боятся побочных эффектов, 32% не доверяют результатам клинических исследований, 12% сомневаются непосредственно в эффективности препаратов, а 4% не доверяют компаниям-производителям. Такой негатив и скепсис значительно тормозят вакцинопрофилактику населения, хотя для такой антипрививочной кампании нет никаких оснований», - сообщила эксперт.

Мария Марусина привела в пример исторический опыт вирусологов, которые в разные периоды истории создавали вакцины против серьезных инфекций — они также были подвержены осмеянию и недоверием окружающих людей.

«Ранее вакцинация была другой — к примеру, от ветряной оспы не вводили укол, а втирали препарат в царапину на теле здорового человека. Но тогда не была настолько развита медицина, как сейчас. Непонятно, почему сейчас, имея продвинутые технологии и исторический опыт, способ защиты от вирусов методом вакцинации вызывает столько споров. Прививка реально защищает от тяжелого течения болезни, значительно снижает риск смертельного исхода. Это действенный метод, который к тому же позволяет государству уменьшить свои затраты на лечение населения от вакциноуправляемых инфекций — ведь проще предотвратить массовую заражаемость, чем лечить ее долгосрочные последствия», - добавила Мария Марусина.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700