Израильский врач Борис Бриль развенчал основные мифы о вакцинации от коронавируса

В связи с вакцинацией от коронавируса в обществе стали распространяться всевозможные слухи, которые порождают разного рода мифы. Израильский врач Борис Бриль развенчал самые популярные мифы о вакцинации против коронавируса.

Эксперт подчеркнул, что прививка не может влиять на репродуктивную функцию, а риск тромбоза при вакцинации препаратом «Спутник V» такой же, как и до прививки. Доктор напомнил, что в мире уже привиты 1,8 млрд человек, среди которых тысячи забеременевших. Бриль заверил, что вакцинация не дает долгосрочных последствий.

Врач также заявил о том, что нет необходимости сдавать анализы и проходить специальное обследование перед инъекцией. Эксперт пояснил, что только лейкоцитоз, который проявляется при остром хроническом заболевании, является противопоказанием для прививки. Человек с таким заболеванием и без анализов знает о своем недуге.

Также не стоит выяснять уровень антител перед иммунизацией. По словам доктора, тест на антитела лучше делать после прививки. Ревакцинацию стоит проходить каждые 6-8 месяцев, отметил врач. Он также сказал, что после перенесенного заболевание можно вакцинироваться, но только спустя 4-6 недель.

Эксперт допустил, что под воздействием какого-то препарата организм не вырабатывает защиту. В таком случае стоит пройти повторную вакцинацию.

Доктор заявил, что ни одна вакцина не дает стопроцентной гарантии.

«Люди говорят: дайте гарантию. А какая может быть гарантия? Какая может быть гарантия, что вы выйдете из дома и не сломаете ногу? Поэтому после вакцинации все равно нужно носить маски и мыть руки», – сказал Бриль.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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