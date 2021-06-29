Правила, которые надо соблюдать после прививки от COVID-19

Сегодня, 13:24

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Правила, которые надо соблюдать после прививки от COVID-19

Прививка от коронавируса может вызвать ответную реакцию организма. Как известно, вакцинация проходит в два этапа и в этой связи  многие задают вопрос: какие правила надо соблюдать после прививки.

Для того, чтобы минимизировать дискомфорт после укола, следует избегать любых стрессов. Не стоит забывать, что занятие спортом — это тоже стресс, поэтому в первые три дня после прививки физических нагрузок лучше избегать. Также стоит воздерживаться от алкоголя. Как заявили в Роспотребнадзоре, в первые дни после прививки нельзя переохлаждаться и перегреваться, а также следует контролировать рацион питания, что позволит снизить нагрузку на иммунитет.

При этом в Центре Гамалеи, который разработали вакцину «Спутник V», отмечают, что занятия спортом могут уменьшить боль в месте укола. Но при температуре 38-39 градусов тренировку лучше отложить.

Роспотребнадзор сообщает, что у некоторых людей может развиваться гриппоподобный синдром, при котором повышается температура и проявляются другие симптомы. Эксперты говорят, что это можно считать нормой, пишет АиФ.

При таком состоянии можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства. Также стоит проконсультироваться с врачом.

В Роспотребнадзоре напомнили, что полноценный иммунный ответ формируется после вакцинации за 35-42 дня. Это означает, что в этот период человек может заразиться, поэтому следует соблюдать меры предосторожности: носить маску и выдерживать дистанцию.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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