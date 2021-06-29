Ревакцинацию от коронавируса COVID-19 эксперты рекомендуют проводить дважды в год

Чтобы уровень антител к коронавирусу, провоцирующему COVID-19, сохранялся, необходимо проводить ревакцинацию.

Глава Центра развития здравоохранения бизнес-школы «Сколково» Марина Велданова сообщила, что обновлять прививку от коронавируса рекомендовано каждые полгода, передает РИА Новости .

По ее словам, исходя из полученных результатов исследования вакцин, риск «дополнительной» нагрузки на организм маловероятный.

«В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в настоящее время рекомендовано проводить ревакцинацию через шесть месяцев, опираясь на накопленные данные о том, что содержание антител к этому времени существенно снижается. Риск «дополнительной» нагрузки на организм даже теоретически маловероятен», - сказала Велданова.

Отметим, из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в России проводится экстренная вакцинация. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Она сообщила, что проводить вакцинацию от коронавируса надо без учета гуморального иммунитета, а также объяснила, что вакцинироваться необходимо каждые полгода после вакцинации или болезни.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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