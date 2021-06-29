Ревакцинацию от коронавируса COVID-19 эксперты рекомендуют проводить дважды в год

Причины провала вакцинации в РФ: Мнение научного журналиста
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Чтобы уровень антител к коронавирусу, провоцирующему COVID-19, сохранялся, необходимо проводить ревакцинацию.
Глава Центра развития здравоохранения бизнес-школы «Сколково» Марина Велданова сообщила, что обновлять прививку от коронавируса рекомендовано каждые полгода, передает РИА Новости.
По ее словам, исходя из полученных результатов исследования вакцин, риск «дополнительной» нагрузки на организм маловероятный.
«В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в настоящее время рекомендовано проводить ревакцинацию через шесть месяцев, опираясь на накопленные данные о том, что содержание антител к этому времени существенно снижается. Риск «дополнительной» нагрузки на организм даже теоретически маловероятен», - сказала Велданова.
Отметим, из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в России проводится экстренная вакцинация. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Она сообщила, что проводить вакцинацию от коронавируса надо без учета гуморального иммунитета, а также объяснила, что вакцинироваться необходимо каждые полгода после вакцинации или болезни.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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