Эксперты объяснили, когда делать прививку переболевшим COVID-19

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Эксперты объяснили, когда необходимо вакцинироваться от коронавируса тем, кто уже переболел COVID-19.
Так, Всемирная организация здравоохранения озвучила свои рекомендации касательно вакцинирования от коронавируса тех, кто уже переболел COVID-19.
Людям, которые перенесли коронавирусную инфекцию, эксперты ВОЗ рекомендуют вакцинироваться через шесть месяцев после выздоровления. Это объясняется тем, что около полугода антитела к коронавирусу, выработавшиеся в период болезни, сохраняются.
Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов объяснил, что вакцинироваться следует обязательно, но необходимо выждать определенный срок.
Некоторые эксперты отмечают, что если во время болезни антитела не выработались, то вакцинироваться можно и раньше. Но тестирование на антитела перед и после вакцинации – это дело добровольное.
К тому же, отмечают специалисты, стоит учитывать, что в тест-системах на антитела используются разные шкалы. Поэтому может в ходе тестирования оказаться, что антител мало.
В любом случае, если возникают сомнения, следует проконсультироваться со специалистом. Врач объяснит, когда лучше вакцинироваться, а также расскажет, какая вакцина будет наиболее эффективной.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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