Московские врачи рассказали о своем опыте вакцинации от коронавируса Covid?19

Медицинские специалисты Москвы принадлежат к числу первых пациентов, кому сделали уколы вакцины от коронавируса после объявления обязательной вакцинации отдельных групп сотрудников. Сегодня на официальном сервисе Мэра и Правительства Москвы столичные врачи объясняют свои ощущения после уколов.

Доктора и медсестры рассказали, что сыворотка против COVID-19 вполне безопасна, как и, впрочем, многие другие вакцины. В октябре сделал уколы против коронавируса завотделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения больницы № 52 Александр Ванюков. Опытный медик нисколько не колебался, что прививку следует делать обязательно.

«Я много читал профессиональных публикаций о вакцине. Они меня убедили на все 100%. Вокруг такое творится с инфицированием, что просто глупо не подстелить себе соломки», — объясняет Ванюков.

Получив первый укол «Спутника V», не почувствовал совсем ничего. Второй укол показал незначительную реакцию — ломоту в теле и небольшой озноб. Все это прошло через 1 день. За 8 месяцев после вакцинации у врача нет коронавируса. Сейчас доктор Ванюков будет ревакцинироваться.

«Прививку переносить легко, но вот болеть намного сложнее. Нам, врачам, ясно видно, с какими потугами многие люди выздоравливают, затем долго и мучительно реабилитируются, не говоря о том, что болезнь смертельна», — напомнил медик.

Он уверен, что молодежь также должна ставить уколы. Эта болезнь часто подкрадывается бессимптомно, тогда многие люди заражаются вокруг.

Вакцинировался осенью главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения и главврач поликлиники № 121 Андрей Тяжельников. Прививку доктор даже не почувствовал, COVID-19 у него не было, хотя вокруг него заразились многие люди.

«После вакцинации в организме формируется иммунный ответ. Он помогает бороться с вирусом, если человек с ним встретится. В большинстве случаев это проходит бессимптомно, но изредка возникает симптоматика, которая расценивается как заболевание вакцинированных. При этом она гораздо ниже, чем у тех, кто не делал прививку», — сказал Тяжельников.

Врач настоятельно рекомендует прививаться людям с хроническими заболеваниями, так как побочных явлений для них не зафиксировано, а сам коронавирус они переносят тяжелее.

«Благодаря массовой иммунизации мы победили такие серьезные заболевания, как оспа, корь, полиомиелит и прочие», — сказал Тяжельников.

Главврач поликлиники № 68 Наталья Кузенкова получила первую дозу вакцины в июне. Прошлой весной она тяжело переболела Covid-19 и теперь, когда иммунная защита начала снижаться, решила сделать прививку. Она считает, что нужно бояться вируса, а не вакцинации.

Завотделением клинической фармакологии больницы им. C. C. Юдина Игорь Сычев отметил, что после прививки у него незначительно повысилась температура и была легкая слабость.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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