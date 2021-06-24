Сторонникам обязательной вакцинации от коронавируса COVID-19 предложили услышать другую правду

Россияне сегодня разделились на два лагеря. Первые ратуют за введение обязательной вакцинации от коронавируса во всех регионах страны, ибо, по их мнению, только так можно остановить распространение коварного вируса и спасти тысячи жизней. Вторые не доверяют вакцинам, сомневаются в их эффективности, поэтому и составляют так называемый лагерь «антипрививочников».

Как правило, такие люди свой отказ от вакцинации поясняют в социальных сетях и приводят доводы на предмет свой правоты и, как они считают, исключительно правильной позиции. Но ведущий программы «Царьград. Главное» позволил отстоять свою точку зрения перед аудиторией телезрителей на телеканале «ЦарьГрад» .

В студию были приглашены московский врач Денис Прокофьев - он сторонник обязательной вакцинации, и доктор медицинских наук Владислав Шафалинов - он ярый ее противник.

Свое выступление Шафалинов начал с того, что к текущему моменту не проведено ни одного масштабного исследования, которое бы доказало, что да, люди, привившиеся от коронавируса, если и заболевают, то переносят болезнь в легкой форме.

«Я знаю, что люди, которые привились, болеют, иногда тяжело болеют, а некоторые умирают. Поэтому я бы хотел ознакомиться с серьёзными и независимыми, желательно научными исследованиями в этой области. А потом уже делать выводы, предотвращает прививка тяжёлое заболевание или нет. А может быть, наоборот?», — вопрошает он.

Шафалинов добавил, что лично знает о случае, когда здоровый 49-летний мужчина, который ничем не болел, привился от коронавируса, с правильной кратностью, а потом подхватил ковид и через три недели умер.

Денис Прокофьев своего коллегу не поддерживает в этом вопросе. По его словам, вакцинация сейчас играет ключевую роль, потому что вирус атакует, в основном, непривитых. Притом, с каждым днем становится опаснее и заразнее. Отказы от вакцинации сводят работу врачей и их неимоверные усилия едва ли не на нет.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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