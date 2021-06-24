Сторонникам обязательной вакцинации от коронавируса COVID-19 предложили услышать другую правду

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Россияне сегодня разделились на два лагеря. Первые ратуют за введение обязательной вакцинации от коронавируса во всех регионах страны, ибо, по их мнению, только так можно остановить распространение коварного вируса и спасти тысячи жизней. Вторые не доверяют вакцинам, сомневаются в их эффективности, поэтому и составляют так называемый лагерь «антипрививочников».
Как правило, такие люди свой отказ от вакцинации поясняют в социальных сетях и приводят доводы на предмет свой правоты и, как они считают, исключительно правильной позиции. Но ведущий программы «Царьград. Главное» позволил отстоять свою точку зрения перед аудиторией телезрителей на телеканале «ЦарьГрад».
В студию были приглашены московский врач Денис Прокофьев - он сторонник обязательной вакцинации, и доктор медицинских наук Владислав Шафалинов - он ярый ее противник.
Свое выступление Шафалинов начал с того, что к текущему моменту не проведено ни одного масштабного исследования, которое бы доказало, что да, люди, привившиеся от коронавируса, если и заболевают, то переносят болезнь в легкой форме.
«Я знаю, что люди, которые привились, болеют, иногда тяжело болеют, а некоторые умирают. Поэтому я бы хотел ознакомиться с серьёзными и независимыми, желательно научными исследованиями в этой области. А потом уже делать выводы, предотвращает прививка тяжёлое заболевание или нет. А может быть, наоборот?», — вопрошает он.
Шафалинов добавил, что лично знает о случае, когда здоровый 49-летний мужчина, который ничем не болел, привился от коронавируса, с правильной кратностью, а потом подхватил ковид и через три недели умер.
Денис Прокофьев своего коллегу не поддерживает в этом вопросе. По его словам, вакцинация сейчас играет ключевую роль, потому что вирус атакует, в основном, непривитых. Притом, с каждым днем становится опаснее и заразнее. Отказы от вакцинации сводят работу врачей и их неимоверные усилия едва ли не на нет.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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