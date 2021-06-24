«Порочный круг»: российский врач назвал виновников появления мутаций коронавируса

Врач-инфекционист Станевич рассказала, кого и как поражает индийский штамм
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О том, когда возникают новые мутации коронавируса, рассказал главный кардиолог сети клиник «РЖД-Медицина», руководитель стационара клинической больницы «РЖД-Медицина» имени Н. А. Семашко, перепрофилированного для пациентов с COVID-19, Заур Шугушев.
Он сообщил, что новые штаммы коронавируса появляются в организме болеющих людей, которые не были привиты до встречи с вирусом, передает «Вечерняя Москва».
Вирус, подчеркнул Шугушев, мутирует не в природе. Мутация происходит в хозяине, поскольку вирусы ведут паразитарный образ жизни.
«В организме привитого человека шансы мутации в сотни раз меньше. Потому что иммунитет уже привык и начинает сразу бороться с вирусом. Когда вирус попадает в организм непривитых людей, пока будет выработан иммунитет, это дает ковиду время выработать мутацию», — сказал врач.
Рассказал Шугуев и о том, что на данный момент в ковидном стационаре больницы имени Н. А. Семашко действительно встречаются те, кто вакцинировался. Но они переносят болезнь легко, либо у них отмечается среднее течение болезни. В реанимации вакцинированных от коронавируса нет.
Врач обратил внимание на то, что индийский штамм более заразный. Для него характерны расстройства желудочно-кишечного тракта, в том числе диарея.
И только вакцинация, уверен эксперт, может остановить пандемию, поэтому крайне важно, чтобы как можно больше людей вакцинировались в ближайшее время.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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