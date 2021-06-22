Иммунолог рассказал, что будет, если заболел между прививками от коронавируса

Обязательная вакцинация вынудила многих россиян больше интересоваться влиянием вакцины на организм.

Как известно, в РФ применяются 4 вакцины, и три из них – двухкомпонентные. Чтобы сформировался иммунитет, придется сделать две инъекции с перерывом в несколько недель. Они в разной степени эффективны против уже обнаруженных штаммов SARS-CoV-2, передает КП .

Вакцинация, отмечают эксперты, хоть и не гарантирует полную защиту от заражения, но, тем не менее, снижает вероятность сложного протекания COVID-19.

Так, разработчики вакцины «Спутник V» заявили, что иммунитет начинает вырабатываться в среднем через 3 недели после первой инъекции и формируется окончательно через 21 день после 2-го укола. Процесс формирования иммунитета после «ЭпиВакКороны» и «КовиВака» идет более медленно.

Иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков отметил, что сейчас приходится массово вакцинировать население в период нового всплеска.

«Сейчас же человечество столкнулось с экстремальной ситуацией. Пандемия не прекращается, коронавирус «не дает» нам передышек, чтобы провести иммунизацию. Приходится действовать в существующих условиях. Иного выхода просто нет», - подчеркнул Крючков.

Он добавил, что для улучшения эффекта от вакцинации важно также соблюдать другие противоэпидемиологические меры. И это касается тех, кто получил первую прививку от коронавируса.

Эксперт объяснил, что возможны процессы, при которых антитела могут помогать вирусу лучше проникать в клетки и активнее распространяться. Но пока антителозависимое усиление инфекции (АЗУИ) с коронавирусом не возникало. При этом Крючков отмечает, что коронавирус продолжает мутироваться, и возможность АЗУИ также пока исключать нельзя.

Поэтому очень важно строго соблюдать защитные меры, чтобы избежать заражения в промежуток между компонентами прививки, подчеркивает эксперт. А для этого необходимо снизить вероятность контакта с зараженными и обязательно носить защитные маски в общественных местах.

Рекомендовал эксперт в период между введением компонентов вакцины спать по 7-8 часов в сутки и избегать длительного нахождения под палящим солнцем, поскольку нехватка сна и избыток ультрафиолета могут негативно влиять на иммунную систему.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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