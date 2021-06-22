Эпидемиолог Шунков объяснил, зачем нужна ревакцинация от гриппа, ОРВИ и коронавируса COVID-19

Роспотребнадзор ответил на вопросы россиян о вакцинации от коронавируса COVID-19
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Российский врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал о потребности ревакцинации. Эксперт объяснил, что вакцина, будь она от коронавируса или гриппа, обеспечивает иммунитетом лишь на время. После того, как препараты от коронавируса будут внесены в план прививок, вакцинироваться нужно будет каждый год. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
«Вот уже многие годы семейство коронавирусов обитает с человечеством. Все это время оно было включено в группу острых респираторных вирусных инфекций. Однако важно знать, что иммунитет, который вырабатывается после болезни инфекцией, недолговечен», - объяснил специалист.
Шунков напомнил, что долгие годы люди вакцинировались от гриппа каждый год. Однако в среде циркулирует не так много его штаммов. Сейчас в группе опасных инфекций первенство принадлежит коронавирусу. В силу его активной изменчивости, уровень заболеваемости периодически начинает расти.
Эпидемиолог подчеркнул, что с начала пандемии прошло каких-то несколько лет. Для жизни вируса это очень маленький возраст. По словам эксперта, со временем, вероятно, вакцины от коронавируса будут включены в календарь ежегодных прививок.
«Новый штамм вируса существует с нами очень мало времени. Он довольно изменчив и конкурентоспособен. Предсказать его дальнейшее развитие крайне сложно», - резюмировал Шунков.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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