HNS: ревакцинация от коронавируса COVID-19 может потребоваться в течение ближайших 10 лет

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Третьей, усиливающей две предыдущие, дозой, британские врачи собираются вакцинировать население страны от коронавирусной инфекции осенью нынешнего года. Об этом решении правительство Туманного Альбиона распространило информацию заблаговременно, сообщает издание РИА Новости.
Что касается ревакцинаци, то, по мнению британских медицинских специалистов, инъекции от коронавирусной инфекции «усиливающие» дозы прививки, с высокой долей вероятности, могут понадобиться на протяжении предстоящих 10 лет. Эту информацию обнародовал один из руководителей национальной системы здравоохранения Великобритании HNS Крис Хопсон.
Как сообщил Минздрав, она поможет укрепить иммунитет и противостоять новым штаммам. По словам Хопсона, в сентябре в Британии стартует вакцинация от гриппа, одновременно с которой можно начать и ревакцинацию от коронавируса. Предполагается, что прививки от гриппа будут делать в одну руку, а вакцины от коронавируса — в другую.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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