Москвичам рассказали о заболеваниях, при которых необходимо привиться от коронавируса COVID-19

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Московские медики рассказали о заболеваниях, при которых разрешена вакцинация против коронавируса. Об этом сообщает «Агентство Москва».
Главный аллерголог-иммунолог департамента здравоохранения Москвы Дарья Фомина заявила, что к противопоказаниям к вакцинации от коронавируса объективно можно отнести только острые неинфекционные и инфекционные заболевания или обострение хронических болезней. В ситуации с аллергиями и хроническими заболеваниями, прививаться разрешается в стадиях ремиссии.
По словам главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, затягивание вакцинации может негативно отразиться на борьбе с коронавирусом в России. Кроме того, медленный прививочный процесс повышает риск возникновения опасных мутаций.
«Причиной роста заболеваемости в столице является индийский штамм, который практически вытеснил все предыдущие типы коронавируса. Дельта-вариант обладает более агрессивными свойствами и способен быстрее проникнуть в клетку. Для борьбы с ним иммунная система должна быть в полной готовности, обеспечить которую способна только вакцинация», - заявил Хрипун.
Он подчеркнул, что вакцинация должна быть массовой и быстрой.
Врач-эндокринолог Михаил Анциферов предупредил, что прививка довольно опасна для граждан с сахарным диабетом, однако данное заболевание не входит в список противопоказаний к вакцинации.
По словам эксперта, наличие диабета повышает риск заболеваемости, тяжелой формы и летальности от коронавируса в 2-3 раза, потому носителям недуга следует прививаться как можно скорее.
Врач-кардиолог Елена Васильева добавила, что вакцинация настоятельно рекомендуется людям с различными формами артериальной гипертензии, с перенесенным инсультом или инфарктом и со стенокардией.
Врачи-онкологи также рекомендуют пациентам со злокачественными опухолями получить достаточный иммунный ответ к коронавирусу путем введения вакцины.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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