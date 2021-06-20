Начальник Госпиталя для ветеранов войн развеял мифы о вакцинации от коронавируса COVID-19

Многие жители Петербурга до сих пор опасаются прививаться и по-прежнему верят в мифы о побочных эффектах. В то же время массовая вакцинация в городе проходит уже не первый месяц. По словам доктора медицинских наук, профессора, начальника многопрофильного лечебно-профилактического учреждения Максима Кабанова, у людей есть два самых больших заблуждения насчет коронавируса и вакцинации. Об этом сообщает «Петербургский Дневник».

Например, многие переживают, что ставить прививку вакциной, что не до конца проверена, - смертельно опасно. На это Кабанов провел параллели с другими препаратами.

«Если брать вакцины, которые создавались когда-то от чумы, оспы, полиомиелита, то ни одна из них не прошла весь цикл апробирования до момента применения», - отметил эксперт.

Он объяснил, что после после двух компонентов «Спутник V» привитые или вовсе не заражаются, или болеют в легкой форме.

«С такими «авторами» хочется лично провести экскурсию, чтобы они понимали – непривитому человеку попасть в реанимацию гораздо легче, чем привитому», - прокомментировал ученый слухи о переполненных госпиталях, где лежат привитые тяжелые больные.

Также, по словам Кабанова, не верны слухи и о росте заболеваемости раком и бесплодием из-за вакцины. Эксперт отметил, что подобные разговоры появлялись вокруг почти всех вакцин, однако ни один так и не подтвердился.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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