Роспотребнадзор ответил на вопросы россиян о вакцинации от коронавируса COVID-19

Сегодня, 16:49

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Роспотребнадзор ответил на вопросы россиян о вакцинации от коронавируса COVID-19

Специалисты Роспотребнадзора сообщили о необходимости пройти процедуру вакцинирования даже тем гражданам, которые уже переболели коронавирусом. Эксперты указали, что сформированный после болезни иммунный ответ далеко не всегда демонстрирует эффективность при столкновении с агрессивными мутациями вируса — британским и индийским штаммами. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

В Роспотребнадзоре ответили на самые частые вопросы россиян касательно иммунизации от COVID-19. Больше всего граждан интересовало, нужно ли проходить вакцинацию, если ранее уже был факт инфицирования и выздоровления от ковида. Специалисты разъяснили, что иммунитет, сформированный после болезни и после вакцинации, имеет принципиально разную эффективность.

«Именно после прохождения полного курса вакцинации, выработанные антитела начинают снижать агрессивность вируса при столкновении с ним. В результате, даже если человек и заражается, он не переносит болезнь в тяжелой форме — летальность при этом также значительно снижается. Иммунитет после болезни в большинстве случаев не может снизить агрессивность вируса», - прокомментировали эксперты.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вакцины от коронавируса также никак не влияют на фертильность мужчин и женщин, вынашивание плода у беременных, а также не видоизменяет ДНК человека. Также специалисты указали, что вакцинация не дает положительного ПЦР теста – однако человек может инфицироваться коронавирусом даже после второй инъекции препаратом от ковида.

«Прививка не защищает непосредственно от инфицирования, но дает гарантии того, что болезнь не будет протекать в тяжелой форме», - отметили эксперты.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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