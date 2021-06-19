В Москве массово выстраиваются очереди за антителами

Кому нельзя делать прививку от коронавируса при обязательной вакцинации
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Увеличение случаев заражаемости коронавирусом в Москве спровоцировало массовое обращение граждан в пункты вакцинации. Очереди за прививкой наблюдаются в большинстве прививочных центров столицы — причем часть россиян обращаются повторно, за ревакцинацией. Об этом пишет «Smotrim.ru».
Распространение индийского дельта-штамма коронавируса, который признан наиболее опасным из всех существующих мутаций, вызвало ажиотаж возле прививочных пунктов. Медики неоднократно акцентировали, что заразиться новым индийским штаммом коронавируса COVID-19 могут и те, кто уже сделал прививку несколько месяцев назад — ведь с течением времени сформированный иммунный ответ начинает терять свою эффективность. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что пройти процедуру вакцинирования — как первую, так и повторную, — может любой житель Москвы возрастом от 18 лет.
«Прививочная компания в столице проходит по четко установленному графику. Пункты вакцинации работают без перерывов и выходных – все сделано для удобства граждан, чтобы они могли сделать прививку в любое приемлемое для себя время», - сообщил Собянин.
Мэр отметил, что сформировавшиеся очереди за вакциной являются результатом внедренной инициативы по обязательной иммунизации для отдельной категории граждан — однако призвал всех жителей, которые находятся в группе риске или контактируют с пожилыми родственниками, пройти процедуру иммунизации и защитить себя и близких от смертельной опасности индийского штамма.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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