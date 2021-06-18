«Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак»: какую вакцину выбрать, чтобы привиться?

Сегодня, 16:49

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«Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак»: какую вакцину выбрать, чтобы привиться?

В России на текущий момент имеются четыре зарегистрированные вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник. Лайт». Последняя, по мнению медиков, идеальный препарат для ревакцинации, поэтому ее рассматривать не будем. На каком из трех вакцин остановиться тем, кто решил привиться?

«Спутник V» - первая зарегистрированная в России и в мире  вакцина против коронавируса. Препарат с доказанной эффективностью, сделанный на основе векторов-аденовирусов, в ДНК которых встроен ген коронавируса - его вакцина доставляет для того, чтобы активировать иммунный ответ, передает телеканал 360.

Препарат прошел все стадии испытаний и используется в десятках стран мира  для вакцинации людей старше 18 лет.

Как и у любой вакцины, у «Спутника» имеются противопоказания для вакцинации - тяжелые формы аллергии, а также период обострения любых хронических заболеваний. Вакциной не прививают беременных и кормящих.

Антитела к коронавирусу образуются в течение трех недель после инъекции вторым компонентом.

«ЭпиВакКорона», в отличие от «Спутника», не содержит в себе структур коронавируса. Это полностью синтетический препарат. Элементы вакцины не размножаются в организме, а только способствуют появлению иммунного ответа.

Эта вакцина также для тех, кто старше 18. Подходит доля применения у людей с ослабленным иммунитетом. Лицам старше 65 лучше прививаться ней трижды, ибо иммунологическая эффективность вакцинации обратно пропорциональна возрасту пациента.

Противопоказания для прививки те же, что и у «Спутника». Кроме того, ею нельзя прививаться людям с первичным иммунодефицитом, злокачественными опухолями или заболеваниями крови. А еще - если на предыдущее введение вакцины была реакция или поствакцинальное осложнение.

Первые антитела появляются уже через первые две недели после первой прививки. Но для того, чтобы их определить, необходимы специальные тест-системы. Полностью иммунитет формируется через неделю-две после полной иммунизации.

Проверять уровень антител стоит не раньше чем через 42 дня после первой вакцинации.

«КовиВак» еще не прошел третью фазу клинических испытаний, подчеркивает 360, но разрешен к применению. Эта вакцина содержит сам вирус SARS-CoV-2, но не стоит бояться и думать, что она может привести к заражению коронавирусом. Этого никогда не произойдет, поскольку вирус неживой и не может размножаться в организме.

Вакцина разрешена к применению среди лиц 18-60 лет, не старше. Как и две другие вакцины, «КовиВак» нельзя использовать при тяжелых формах аллергии и обострении хронических заболеваний, стоит дождаться ремиссии.

Не стоит прививаться этой вакциной людям, у которых бывают судороги или судороги с лихорадкой или же раньше проявлялась реакция на другие вакцины (не от коронавируса).

Когда формируются антитела после нее станет точно известно после того, как будет пройден третий этап клинических испытаний.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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