Дельта-штамм коронавируса SARS-CoV-2 оказался опаснее для молодых и обеспеченных групп населения

Дельта-штамм коронавируса оказался опаснее для молодых и обеспеченных групп населения.

Использовав когортный анализ, группа британских ученых сравнили вероятность госпитализации зараженных индийским штаммом коронавируса и британским. Кроме того, они выяснили, какие группы людей наиболее подвержены риску заражения дельтой.

Наиболее известный как дельта - штамм SARS-CoV-2 B1617.2 - быстро распространяется по странам, становясь доминирующим. Случаи заражения им известны и в России.

Британские эксперты выяснили, что больше, чем других, дельта поражает молодые и обеспеченные группы населения, а также подростков. В связи с этим во многих странах уже начали прививать детей старше 12 лет.

Впервые дельта-штамм ( B1617.2) зафиксировали в Индии в марте этого года. Сейчас он вызывает особенную озабоченность, быстро захватывая мир. Дельта сейчас практически доминирует в южных штатах США, Англии, Шотландии и многих других. Есть он, судя по признакам, и в многонаселенных городах России. По словам столичного главы Сергея Собянина, именно дельта-штаммом заражены почти 90% новых больных.

Как заметили эксперты, в Великобритании пик распространения индийского вируса пришелся на более молодую возрастную и обеспеченную группу — от 12 до 20 лет. Называются две причины такой закономерности: высокая контагиозность и не такое тщательное, как раньше, соблюдение противоэпидемических мер у молодежи.

В связи с этим постепенно вводится вакцинация для лиц 12-18 лет. Правда, дельта часто поражает и привитых. По словам ученых, AstraZeneca и Pfizer помогают снизить риски заражения и госпитализации, в то же время на индийский штамм влияют в меньшей степени, чем на британский.

Исследование специалистов Института Ашера при Эдинбургском университете и Совета по общественному здравоохранению Шотландии подтвердило, что индийский штамм по сравнению с британским в 1,85 раз чаще заканчивается госпитализацией больных.

«Риск госпитализации оказался примерно вдвое выше у пациентов с индийским штаммом по сравнению с британским, при этом вероятность увеличивалась у пациентов с пятью или более сопутствующими заболеваниями», - отмечено экспертами.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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