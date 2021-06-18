Резус-фактор страха. Как группа крови связана с разными болезнями

Взаимосвязь группы крови с наличием заболеваний в организме выявила международная группа исследователей из Европы, Китая и США. Было определено, что между группой крови и некоторыми заболеваниями, — в том числе и коронавирусом, — существует определенная закономерность, передает «АиФ».

Ученые определили, что меньше всего поражены заболеваниям обладатели 1 группы крови — она также лучше всего защищает организм от проникновения вируса COVID-19. При этом обладатели 2 группы крови подвержены более тяжелому течению коронавируса – в сравнении с 1 группой, она увеличивает риск заражения ковидом на 26%. Исследователи подчеркнули, что данная тенденция вовсе не означает, что люди со второй группой крови однозначно будут переносить коронавирус в тяжелой форме — определяющую роль будет играть, есть ли такие отягчающие факторы, как сахарный диабет, гипертония, ожирение и другие хронические заболевания.

«Наши результаты не только подтверждают уже ранее известные ассоциации, но и показывают новые взаимосвязи. Первая группа крови менее подвержена заражению различными инфекциями — в том числе и такой тяжелой болезнью, как саркодиоз, поражающей легкие», - сообщили исследователи.

Однако и первая группа крови имеет своего «фаворита» среди болезней — рак щитовидной железы. Довольно часто обладатели 1 группы крови подвержены появлению камней в почках и мочеточниках.

«Роль группы крови все равно не так фатальна, как другие факторы риска — образ жизни, наличие вредных привычек, наследственных заболеваний. Исследование лишь подтвердило, что взаимосвязь между группой крови и конкретными заболеваниями существует, однако она не является определяющей», - резюмировали ученые.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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