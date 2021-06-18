Назван симптом ковида, который наблюдается только у привитых

Ученые сообщили о характерном симптоме коронавируса, который проявляется только у вакцинированных граждан. Специалисты организации ZOE COVID Symptom Study выяснили, что именно частое чихание является признаком инфицирования вирусом – однако только для вакцинированных пациентов.

Исследовательская группа организации ZOE COVID Symptom Study, которая отслеживает динамику поведения COVID-19 во всем мире, указали на признак заболевания, который проявляется только у иммунизированных граждан.

«Чихание обычно не является признаком коронавируса — однако не для привитых пациентов. Если человек вакцинировался, и через какое-то время у него начинаются частые приступы чихания, это с большой долей вероятности говорит о том, что он инфицирован коронавирусом», - сообщили ученые.

При этом эксперты подчеркнули, что иногда чихание может быть вызвано приступом сенной лихорадки — в таком случае все равно рекомендуется сделать тест на коронавирус, чтобы исключить или подтвердить факт заражения.

«Исследование показало, что люди, которые были вакцинированы, а затем дали положительный результат на COVID-19, с большей вероятностью сообщали о чихании именно как о симптоме коронавируса — в сравнении с теми, кто не был вакцинирован», - резюмировали ученые.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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