Эксперт рассказал, с каким продуктом кофе сочетать опасно

Кому нельзя делать прививку от коронавируса при обязательной вакцинации
Не все взрослое население сможет вакцинироваться, поскольку существует ряд медицинских противопоказаний для получения...Подробнее
Кофе лучше не употреблять вместе со сладостями - это нежелательное сочетание, которое может привести к опасным последствиям, в том числе к гипогликемии. Об этом в беседе с РИА Новости поведал специалист по снижению веса клиники «Борменталь» в Челябинске Павел Исанбаев.
«Кофе содержит антинутриенты — вещества, которые препятствуют усвоению мироэлементов, витаминов из пищи. Таким образом, тонизирующий напиток лучше употреблять между приемами пищи», — порекомендовал эксперт.
Исанбаев констатировал, что большинство людей привыкли пить кофе с сахаром или с каким-то десертом. Однако стоит помнить о том, что они не сочетаются. Бодрящий напиток временно приводит к повышению уровня сахара в крови. Если говорить о норме, организму следует глюкозу потратить - тогда человек ощущает прилив сил. Когда действие кофеина подходит к концу, он возвращается в «нормальное» состояние.
Когда речь идет о кофе со сладким, то уровень глюкозы повышается чрезмерно, а затем так же резко падает. И человек рискует столкнуться с гипогликемией. По словам Исанбаева, проявляется она такими симптомами, как холодный липкий пот, сонливость, необычайная слабость и головокружение.
«У кого-то это состояние выражено слабо, у кого-то сильнее — все зависит от конкретного организма», - предупредил собеседник агентства.
Исанбаев добавил, что метаболизм после кофе отличается, поэтому так важно после его употребления наблюдать за своим самочувствием.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Не все взрослое население сможет вакцинироваться, поскольку существует ряд медицинских противопоказаний для получения...Подробнее
Стремительно дорожающая нефть для России может быть опасной. «Черное золото» уже добралось до отметки 73 доллара за...Подробнее
Медики, работающие в «красной зоне», сообщили о новых симптомах коронавируса, которые ранее не наблюдались. По их...Подробнее
Автор американского портала The National Interest Тревор Филсет сообщил, что потенциальной зоной возможного конфликта...Подробнее
Обозреватель издания Forbes Майкл Пек рассказал о том, как ВМС США планируют обнаруживать российские гиперзвуковые...Подробнее
Юристы в Московской области обосновали законность обязательной вакцинации от SARS-CoV-2. Юристы уверены, что...Подробнее
Российские вирусологи призвали граждан вакцинироваться от коронавируса, даже если они уже им переболели. В столь...Подробнее
Американские военные использовали истребители F-22 для того, чтобы прикрыть свою субмарину от российских...Подробнее
Врачи указали на особенности распространения индийского штамма коронавируса, который характерен только для данной...Подробнее
Обозреватель американского издания The National Interest Крис Осборн рассказал о том, какие проблемы могут возникнуть у...Подробнее
Комментировать