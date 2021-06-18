Эксперт рассказал, с каким продуктом кофе сочетать опасно

Кофе лучше не употреблять вместе со сладостями - это нежелательное сочетание, которое может привести к опасным последствиям, в том числе к гипогликемии. Об этом в беседе с РИА Новости поведал специалист по снижению веса клиники «Борменталь» в Челябинске Павел Исанбаев.

«Кофе содержит антинутриенты — вещества, которые препятствуют усвоению мироэлементов, витаминов из пищи. Таким образом, тонизирующий напиток лучше употреблять между приемами пищи», — порекомендовал эксперт.

Исанбаев констатировал, что большинство людей привыкли пить кофе с сахаром или с каким-то десертом. Однако стоит помнить о том, что они не сочетаются. Бодрящий напиток временно приводит к повышению уровня сахара в крови. Если говорить о норме, организму следует глюкозу потратить - тогда человек ощущает прилив сил. Когда действие кофеина подходит к концу, он возвращается в «нормальное» состояние.

Когда речь идет о кофе со сладким, то уровень глюкозы повышается чрезмерно, а затем так же резко падает. И человек рискует столкнуться с гипогликемией. По словам Исанбаева, проявляется она такими симптомами, как холодный липкий пот, сонливость, необычайная слабость и головокружение.

«У кого-то это состояние выражено слабо, у кого-то сильнее — все зависит от конкретного организма», - предупредил собеседник агентства.

Исанбаев добавил, что метаболизм после кофе отличается, поэтому так важно после его употребления наблюдать за своим самочувствием.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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