Летом в Алтайском крае растет заболеваемость энтеровирусной инфекцией

Роспотребнадзор по Алтайскому краю сообщает о росте заболеваемости энтеровирусной инфекцией с приходом летнего сезона.

В июне-сентябре ежегодно в Алтайском крае регистрируется рост случаев энтеровирусной инфекции.

Проявляется она в разнообразных клинических формах. У больных может подниматься температура до 40 градусов, возникает головная и мышечная боль. Также заболевание может сопровождаться тошнотой, рвотой, жидким стулом. При энтеровирусной инфекции может возникнуть сыпь, герпетическая ангина, конъюнктивит и другие симптомы.

При этом у носителя инфекции может не быть клинических проявлений, что способствует ее быстрому распространению. Заразиться можно через воду, пищу, контактно-бытовым путем. Передается эта инфекция и по воздуху.

Энтеровирусы могут находиться на поверхности овощей и фруктов, зелени. Поэтому их необходимо тщательно мыть перед употреблением. Также энтеровирусы могут жить на поверхности игрушек, грязных руках, в сырой воде.

Роспотребнадзор сообщает, что 90% от заболевших переносят легкие формы заболевания. Но также энтеровирусная инфекция может спровоцировать серозный менингит, который сопровождается сильными головными болями, лихорадкой, рвотой.

Энтеровирусная инфекция часто распространяется в детских коллективах, где может за 2-3 недели поразить до 80% детей, если сразу же не будут изолированы зараженные дети.

Чтобы снизить вероятность заражения, специалисты рекомендуют соблюдать личную гигиену, не пить сырую воду, обрабатывать овощи и фрукты. Тем, кто все же заразился, важно не посещать организованные коллективы и незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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