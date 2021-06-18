Драпкина объяснила, как может проходить ревакцинация от коронавируса COVID-19

Кому нельзя делать прививку от коронавируса при обязательной вакцинации
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Специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина в эфире «Соловьев Live» рассказала о том, кому может понадобиться ревакцинация против нового коронавируса. Об этом сообщает «ТАСС».
«Отечественная вакцина «Спутник Лайт» по своей сути является первым компонентом вакцины «Спутник V». На 21-й день после укола первой дозы желательно проверь уровень антител в организме. Если окажется, что он довольно высок, то от второй дозы можно воздержаться. В обратном случае следует повторить ревакцинацию», - объяснил Драпкина.
Стоит подчеркнуть, что под ревакцинацией имеется в виду введение двух компонентов вакцины заново. Однако, по словам специалиста, ученые еще не определились с тем, когда лучше ревакцинироваться.
«Кто-то считает, что процедуру нужно повторять через год. Но в такой неблагоприятной ситуации, какую мы наблюдаем сегодня, к ревакцинации стоит обратиться уже спустя полгода. Получается, в случае тяжелой эпидемиологической обстановки промежуток между вакцинациями 6 месяцев, а в случае нормальной – 12 месяцев», - добавила специалист Минздрава.
Драпкина напомнила о том, что после перенесения коронавирусной инфекции прививаться можно уже спустя полгода.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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