Британские врачи рассказали об особенностях индийского штамма коронавируса

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Врачи указали на особенности распространения индийского штамма коронавируса, который характерен только для данной мутации. Британские ученые определили, что сравнительно недавно появившийся индийский дельта-штамм вируса поражает преимущественно молодежь до 35 лет.
Несмотря на то, что симптоматика индийского дельта-штамма вируса почти идентична «классической» версии COVID-19, однако при инфицировании мутировавшей инфекцией пациентам требуется госпитализация гораздо чаще. Указывается, что заражающая способность индийского вируса на 40% превышает британскую версию и примерно на 60% превышает классический тип коронавируса. Британские медики отметили, что передача индийского вируса чаще всего осуществляется среди молодых людей 12-22 лет — это говорит о том, что инфекция лучше всего «приживается» в неокрепшем иммунитета.
«Индийский штамм отличается набором мутаций, которые затрагивают значимую функциональную область S-белка. Это позволяет ему частично уклоняться от действия антител, которые вырабатываются после иммунизации или перенесенного заболевания. Как следствие, пациенты нуждаются в госпитализации почти в 2 раза чаще, когда инфицируются индийским дельта-штаммом», - отметили специалисты.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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