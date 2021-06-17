Британские врачи рассказали об особенностях индийского штамма коронавируса

Врачи указали на особенности распространения индийского штамма коронавируса, который характерен только для данной мутации. Британские ученые определили, что сравнительно недавно появившийся индийский дельта-штамм вируса поражает преимущественно молодежь до 35 лет.

Несмотря на то, что симптоматика индийского дельта-штамма вируса почти идентична «классической» версии COVID-19, однако при инфицировании мутировавшей инфекцией пациентам требуется госпитализация гораздо чаще. Указывается, что заражающая способность индийского вируса на 40% превышает британскую версию и примерно на 60% превышает классический тип коронавируса. Британские медики отметили, что передача индийского вируса чаще всего осуществляется среди молодых людей 12-22 лет — это говорит о том, что инфекция лучше всего «приживается» в неокрепшем иммунитета.

«Индийский штамм отличается набором мутаций, которые затрагивают значимую функциональную область S-белка. Это позволяет ему частично уклоняться от действия антител, которые вырабатываются после иммунизации или перенесенного заболевания. Как следствие, пациенты нуждаются в госпитализации почти в 2 раза чаще, когда инфицируются индийским дельта-штаммом», - отметили специалисты.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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