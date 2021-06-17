В ХМАО могут ввести принудительную вакцинацию от коронавируса COVID-19

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К населению ХМАО могут быть введены аналогичные с Москвой меры — проведение вакцинации от коронавируса в принудительном порядке. По комментарию замглавы управления Роспотребнадзора по региону Инны Кудрявцевой, пока в данной мере нет необходимости, однако вероятность ее введения остается высокой. Об этом пишет «URA.ru».
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова также подтвердила, что пока эпидемиологическая ситуация в регионе остается в допустимых значениях, и вакцинация от коронавируса продолжает проводиться исключительно на добровольной основе.
«Пока вакцинация остается добровольной. Но в случае ухудшения эпидемиологических показателей мы не исключаем введения принудительной иммунизации отдельных групп населения. Для этого необходимо предписание главного санитарного врача — работодатели самостоятельно не могут принимать решение по этому вопросу», - прокомментировала Наталья Комарова.
Также губернатор отметила, что руководители предприятий и организаций вправе принимать локальные нормативные акты, устанавливающие дополнительные требования к выходу сотрудников из отпуска и касающиеся наличия справок об отсутствии коронавируса — однако не могут увольнять сотрудников за отказ от вакцинации. Наталья Комарова подчеркнула, что ХМАО еще удерживает экономику региона в нормальных показателях, и потребности в более жестких ограничениях нет.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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