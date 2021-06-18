В каком случае можно отказаться от второй прививки от коронавируса COVID-19

Вчера, 22:34

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В каком случае можно отказаться от второй прививки от коронавируса COVID-19

На днях в прессе появилась информация о том, что очень многие граждане Российской Федерации открыто игнорируют инъекцию второй дозы вакцины от коронавируса. По сообщениям медицинских специалистов, во многих российских регионах люди вакцинируются лишь одной прививкой, из обязательных двух уколов, пишет издание Московский Комсомолец. 

В ответ на подобные сообщения, сотрудники Роспотребнадзора указывают, что подобная практика не допустима. Гражданам России лучше так не поступать, ведь при половинной вакцинации, то есть только при получении первого укола из положенных двух инъекций, организм вакцинируемого человека не выработает именно то количество антител, объем которых необходим для полной защиты от COVID-19. Особенно это медицинское требование весьма актуально в период третьей волны коронавируса, когда по России стремительно распространяется индийский штамм. В Роспотребнадзоре отмечают, что отказаться от второй дозы можно только в том случае, если человек заразился инфекцией после первой прививки. В любых других ситуациях вторая доза необходима. 

Как правило, перед введением второй дозы пациента не проверяют на наличие антител, так как этого не требуется. Количество антител, необходимое для полной защиты организма от COVID-19, вырабатывается через три недели после второй прививки. Таким образом, нельзя считать, что сразу после первой прививки человек будет защищен, так как иммунитет только начинает формироваться. Выработка антител начинается через неделю после первой дозы, и в этот период антител явно недостаточно для противостояния болезни, но иммунный ответ все же есть и он помогает человеку выйти из этого сражения хотя бы непобежденным. 

Узнать, сколько антител выработалось после болезни и как скоро следует пройти повторную вакцинацию, можно только через месяц после выздоровления.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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