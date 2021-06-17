Кому нельзя делать прививку от коронавируса при обязательной вакцинации

Врачи из «красной зоны» сообщили о новых симптомах коронавируса
Медики, работающие в «красной зоне», сообщили о новых симптомах коронавируса, которые ранее не наблюдались. По их...Подробнее
Не все взрослое население сможет вакцинироваться, поскольку существует ряд медицинских противопоказаний для получения прививки.
После того как Москва и Подмосковье, Кемеровская и Сахалинская области ввели обязательную вакцинацию для работников образования, здравоохранения, социальной защиты, а также МФЦ и ЖКХ, энергетики, торговли, транспорта, культурных учреждений, встал вопрос, можно ли всем вакцинироваться.
Специалисты объяснили, что прививаться нельзя беременным и кормящим женщинам, а также детям до 18 лет. Это касается всех вакцин. Также нельзя вакцинироваться людям, у которых есть аллергическая реакция на компоненты препаратов. Тяжелые аллергии в анамнезе тоже являются противопоказанием для вакцинации.
Обострение хронических болезней, острое протекание любого заболевания – это тоже основание для того, чтобы отложить вакцинацию.
При этом, отмечают эксперты, учитывая то, что в РФ утверждены 4 отечественные вакцины, можно подобрать вакцину, которая допустима при некоторых серьезных заболеваниях.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Медики, работающие в «красной зоне», сообщили о новых симптомах коронавируса, которые ранее не наблюдались. По их...Подробнее
СМИ сообщают о планах США осуществить еще одну провокацию в акватории Черного моря: Пентагон вознамерился отправить...Подробнее
На данный момент на территории России действует 4 вакцины от коронавируса - «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и...Подробнее
Автор американского портала The National Interest Тревор Филсет сообщил, что потенциальной зоной возможного конфликта...Подробнее
Стремительно дорожающая нефть для России может быть опасной. «Черное золото» уже добралось до отметки 73 доллара за...Подробнее
Обозреватель издания Forbes Майкл Пек рассказал о том, как ВМС США планируют обнаруживать российские гиперзвуковые...Подробнее
Российские вирусологи призвали граждан вакцинироваться от коронавируса, даже если они уже им переболели. В столь...Подробнее
Глава свердловского Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Дмитрий Козловских сообщил о планах Минздрава по...Подробнее
На территории Москвы и Подмосковья была введена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий людей....Подробнее
Юристы в Московской области обосновали законность обязательной вакцинации от SARS-CoV-2. Юристы уверены, что...Подробнее
Комментировать