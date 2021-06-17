Кому нельзя делать прививку от коронавируса при обязательной вакцинации

Не все взрослое население сможет вакцинироваться, поскольку существует ряд медицинских противопоказаний для получения прививки.

После того как Москва и Подмосковье, Кемеровская и Сахалинская области ввели обязательную вакцинацию для работников образования, здравоохранения, социальной защиты, а также МФЦ и ЖКХ, энергетики, торговли, транспорта, культурных учреждений, встал вопрос, можно ли всем вакцинироваться.

Специалисты объяснили, что прививаться нельзя беременным и кормящим женщинам, а также детям до 18 лет. Это касается всех вакцин. Также нельзя вакцинироваться людям, у которых есть аллергическая реакция на компоненты препаратов. Тяжелые аллергии в анамнезе тоже являются противопоказанием для вакцинации.

Обострение хронических болезней, острое протекание любого заболевания – это тоже основание для того, чтобы отложить вакцинацию.

При этом, отмечают эксперты, учитывая то, что в РФ утверждены 4 отечественные вакцины, можно подобрать вакцину, которая допустима при некоторых серьезных заболеваниях.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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