Юристы в Московской области подтвердили законность обязательной вакцинации от SARS-CoV-2

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Юристы в Московской области обосновали законность обязательной вакцинации от SARS-CoV-2.
Юристы уверены, что постановление власти по вопросу вакцинации от ковида сотрудников отдельных сфер не только не противоречит, но полностью соответствует Конституции РФ в рамках распространения опасной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.
В некоторых российских регионах, в том числе и в столице, для отдельных категорий граждан прививка от коронавируса стала обязательной процедурой. По словам вице-президента Федеральной палаты адвокатов РФ, президента Адвокатской палаты Подмосковья Алексея Галоганова, государство по закону имеет право в определенной мере ограничивать права и свободы граждан - это предусмотрено для защиты здоровья населения и безопасности государства.
«Многие оперируют, что это противоречит закону, ссылаются на статью 2 конституции, которая говорит, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Нужно посмотреть статью 55 той же конституции – это не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод», - заявил юрист.
В связи с этим, если есть опасная угроза распространения инфекционных заболеваний, можно принимать решения об обязательной вакцинации граждан либо отдельных категорий граждан.
Кроме того, по словам Галоганова, обязательная вакцинация находится и в соответствии с трудовым законодательством.
Такой же точки зрения и коллеги юриста: член Общественной палаты Московской области, адвокат Андрей Губанов и член Совета при президенте РФ по правам человека, адвоката Шота Горгадзе. Они призвали россиян не игнорировать вакцинацию.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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