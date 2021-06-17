Юристы в Московской области подтвердили законность обязательной вакцинации от SARS-CoV-2

Вчера, 23:14

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Юристы в Московской области подтвердили законность обязательной вакцинации от SARS-CoV-2

Юристы в Московской области обосновали законность обязательной вакцинации от SARS-CoV-2.

Юристы уверены, что постановление власти по вопросу вакцинации от ковида сотрудников отдельных сфер не только не противоречит, но полностью соответствует Конституции РФ в рамках распространения опасной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

В некоторых российских регионах, в том числе и в столице, для отдельных категорий граждан прививка от коронавируса стала обязательной процедурой. По словам вице-президента Федеральной палаты адвокатов РФ, президента Адвокатской палаты Подмосковья Алексея Галоганова, государство по закону имеет право  в определенной мере ограничивать права и свободы граждан - это предусмотрено для защиты здоровья населения и безопасности государства.

«Многие оперируют, что это противоречит закону, ссылаются на статью 2 конституции, которая говорит, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Нужно посмотреть статью 55 той же конституции – это не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод», - заявил юрист.

В связи с этим, если есть опасная угроза распространения инфекционных заболеваний, можно принимать решения об обязательной вакцинации граждан либо отдельных категорий граждан.

Кроме того, по словам Галоганова, обязательная вакцинация находится и в соответствии с трудовым законодательством.

Такой же точки зрения и коллеги юриста: член Общественной палаты Московской области, адвокат Андрей Губанов и член Совета при президенте РФ по правам человека, адвоката Шота Горгадзе. Они призвали россиян не игнорировать вакцинацию.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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