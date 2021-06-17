Вирусологи: Прививка нужна и переболевшим ковидом

Российские вирусологи призвали граждан вакцинироваться от коронавируса, даже если они уже им переболели. В столь нелегкое время следует перестраховаться, да и, кроме того, антитела к вирусу после заболевания не всегда вырабатываются.

В самом начале прививочной кампании эксперты призвали россиян воздержаться от вакцинации на полгода, если те переболели коронавирусом. Однако теперь министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова заявила, что новые исследования заставили ученых пересмотреть свое мнение. Врачи призвали людей прививаться при первой возможности, вне зависимости от того, болели ли вы коронавирусом.

Стоит подчеркнуть, что ни в одном списке противопоказаний к вакцинации нет пункта о наличии антител, потому, перенесение ковида не является поводом временного отказа от прививки.

Стригункова подчеркнула, что у переболевших пациентов часто антитела вырабатываются в недостаточном объеме или же вовсе отсутствуют.

Свои рекомендации относительно вакцинации дал и профессор центра им. Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. По его словам, что потребность в прививке не изменяется титром антител.

Титр антител – это некий проявитель, при помощи которого эксперты выясняют, есть ли антитела в сыворотке крови, устанавливают их количество.

«Титр антител не играет большой роли для вакцинации. Эти данные помогут определить, нужно или не нужно прививаться, а не можно или нельзя», - объяснил доктор медицинских наук Юрий Венгеров.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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