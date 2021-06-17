Инфекционист объяснил, почему можно заболеть COVID-19 после вакцинации

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Главный врач «Инвитро-Сибирь», инфекционист Андрей Поздняков популярно объяснил, почему даже после вакцинации можно заболеть COVID-19.
По его словам, причин инфицирования может быть несколько.
«Во-первых, у всех есть особенности иммунной системы, и существует часть людей, которые в силу индивидуальных особенностей организма не реагируют на вакцину так, как ожидается. Стандартная дозировка для них может быть недостаточной или, наоборот, избыточной», — пояснил врач в беседе с РИА Новости.
Кроме этого, большая инфицирующая доза может «продавить» даже сильный иммунитет. Поэтому даже привитым следует соблюдать меры безопасности, не забывать о масках, социальной дистанции, а также, по возможности, стараться избегать мест массового скопления людей.
Также стоит помнить о том, что каждый организм индивидуален, и реакция на препарат может отличаться.
Наконец, нельзя упускать из внимания тот факт, что ни одна вакцина от коронавируса в мире не гарантирует защиту от заболевания на все 100 процентов, и производители препаратов об этом открыто заявляют.
Некоторые привитые люди могут заболеть коронавирусом в силу особенностей своей иммунной системы. Но это не значит, что вакцина оказалась неэффективной. Именно прививка является гарантией того, что заболевание не будет угрожать жизни и его течение будет легким. Поздняков поясняет, что при встрече с вирусом, который уже знаком, запустится иммунный процесс и сработают иммуноглобулины G.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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