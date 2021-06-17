Врачи из «красной зоны» сообщили о новых симптомах коронавируса

Вчера, 14:34

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Врачи из «красной зоны» сообщили о новых симптомах коронавируса

Медики, работающие в «красной зоне», сообщили о новых симптомах коронавируса, которые ранее не наблюдались. По их словам, в некоторых случаях к уже известным признакам заболевания добавляются и кашель с кровью и мокротой. Отхаркивания кровью или мокротой происходят в случае сильного поражения легких, или «недолеченных» заболеваний этого органа. Традиционные способы лечения этот симптом не убирают, поэтому медикам приходится импровизировать, подбирать более подходящий метод терапии.

Кроме того, врачи обращают внимание на тот факт, что в  медучреждения все больше попадает молодежи. Кстати, молодые люди на этот раз переносят заболевание достаточно тяжело. В реанимациях и палатах интенсивной терапии зачастую оказываются люди в возрасте от 22 лет. В частности, об этом рассказала Лилия Баранова, врач-инфекционист одной из столичных больниц.

Помимо этого, медики жалуются на то, что порой прежние, уже отработанные методы лечения не подходят. Оказывается, некоторым пациентам не становится лучше после применения стандартной терапии. Пациентов, которым не помогает традиционная методика, лечат дорогостоящими иммунобиологическими препаратами, пишет gazeta.ru.

Как отмечают врачи, обычная противокоронавирусная терапия уже может поставить больного на ноги. Это указывает на то, что вирус мутирует, приспосабливаясь к существующим препаратам.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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