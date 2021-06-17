В РФ может значительно сократиться число клиник для помощи онкобольным

Новые требования Минздрава к коечному фонду в онкологических отделениях, которые вступают в силу с 2022 года, повлекут сокращение числа клиник, которые оказывают помощь онкобольным.

Об этом пишут «Ведомости », ссылаясь на данные, предоставленные экспертами.

Так, по новым правилам в отделениях противоопухолевой лекарственной терапии должно быть от 25 до 50 коек, в отделениях хирургических методов лечения нужно от 25 до 50 коек. Всего же в больнице должно быть не менее 70 коек онкологического профиля.

Президент Ассоциации частных клиник в Москве и ЦФО Александр Грот заявил, что новому требованию «могут соответствовать только крупные профильные онкологические центры». В итоге некоторым клиникам вообще придется отказаться от лечения пациентов с онкологией.

И хотя приказ был принят без изменений, которые предлагали ранее специалисты, чтобы исключить возможность сокращения коек, в ФАС заявили, что ведомство «анализирует возможные последствия вступления в силу новых норм».

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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