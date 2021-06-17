В РФ может значительно сократиться число клиник для помощи онкобольным

Врачи из «красной зоны» сообщили о новых симптомах коронавируса
Медики, работающие в «красной зоне», сообщили о новых симптомах коронавируса, которые ранее не наблюдались. По их...Подробнее
Новые требования Минздрава к коечному фонду в онкологических отделениях, которые вступают в силу с 2022 года, повлекут сокращение числа клиник, которые оказывают помощь онкобольным.
Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на данные, предоставленные экспертами.
Так, по новым правилам в отделениях противоопухолевой лекарственной терапии должно быть от 25 до 50 коек, в отделениях хирургических методов лечения нужно от 25 до 50 коек. Всего же в больнице должно быть не менее 70 коек онкологического профиля.
Президент Ассоциации частных клиник в Москве и ЦФО Александр Грот заявил, что новому требованию «могут соответствовать только крупные профильные онкологические центры». В итоге некоторым клиникам вообще придется отказаться от лечения пациентов с онкологией.
И хотя приказ был принят без изменений, которые предлагали ранее специалисты, чтобы исключить возможность сокращения коек, в ФАС заявили, что ведомство «анализирует возможные последствия вступления в силу новых норм».
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Медики, работающие в «красной зоне», сообщили о новых симптомах коронавируса, которые ранее не наблюдались. По их...Подробнее
СМИ сообщают о планах США осуществить еще одну провокацию в акватории Черного моря: Пентагон вознамерился отправить...Подробнее
На данный момент на территории России действует 4 вакцины от коронавируса - «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и...Подробнее
Автор американского портала The National Interest Тревор Филсет сообщил, что потенциальной зоной возможного конфликта...Подробнее
Стремительно дорожающая нефть для России может быть опасной. «Черное золото» уже добралось до отметки 73 доллара за...Подробнее
Обозреватель издания Forbes Майкл Пек рассказал о том, как ВМС США планируют обнаруживать российские гиперзвуковые...Подробнее
Российские вирусологи призвали граждан вакцинироваться от коронавируса, даже если они уже им переболели. В столь...Подробнее
Глава свердловского Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Дмитрий Козловских сообщил о планах Минздрава по...Подробнее
На территории Москвы и Подмосковья была введена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий людей....Подробнее
Юристы в Московской области обосновали законность обязательной вакцинации от SARS-CoV-2. Юристы уверены, что...Подробнее
Комментировать